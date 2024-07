CALCIOMERCATO INTER NEWS, DUMFRIES RESTA E PROLUNGA

Il calciomercato Inter vuole definitivamente chiudere il discorso Dumfries. La telenovela che riguarda il terzino olandese tiene banco da diverso tempo in casa nerazzurra. Sembra ieri quando l’ex PSV era il primo della lista dei cedibili.

Questo poiché aveva rifiutato la proposta di 4 milioni all’anno per rinnovare, chiedendone 5 e mezzo. L’Inter non è mai stata d’accordo a spendere una cifra simile dunque aveva già messo in conto di vendere il calciatore.

Dumfries ha poi cambiato idea nonostante alcune sirene estere come per esempio quelle del Manchester United. L’esterno ha fatto un passo indietro accettando la proposta di 4 milioni, sempre lasciata sul piatto da parte dell’Inter.

Ora manca solo la firma ma filtra tantissimo ottimismo a riguardo. Secondo La Gazzetta dello Sport, il calciatore rinnoverà dopo essere tornato dalle vacanze post Europeo, prolungato così la sua esperienza in nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, SUCIC NEL MIRINO

Il calciomercato Inter pensa a Sucic come rinforzo per il centrocampo. Stando a quanto riportato da Tuttosport, il giocatore del Salisburgo ha il contratto in scadenza a giugno 2025 ed è improbabile che possa rinnovare.

Questo ha richiamato l’attenzione dell’Inter, specialmente considerando le line guida di Oaktree. I proprietari dei nerazzurri hanno messo più volte la “sostenibilità” come parola chiave dei propri discorsi e comunicati, soprattutto riguardo i trasferimenti.

Per questo l’arrivo di Sucic a parametro zero, perlopiù un classe 2002, sarebbe l’acquisto perfetto per quanto riguardo l’Inter. La sua giovane età potrebbe essere anche utile per vendere a plusvalenza sicura il calciatore nato a Linz.