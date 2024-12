CALCIOMERCATO INTER NEWS: UN GIOVANISSIMO PER LA DIFESA

Forse il calciomercato Inter non è tra i più attivi in termini immediati: al netto della posizione di classifica, la squadra di Simone Inzaghi gira e ha una rosa davvero competitiva anche per quanto riguarda la Champions League, dunque non ci sono manovre necessarie e impellenti ma si può dire che l’Inter guardi soprattutto al futuro, anche perché Oaktree ha chiesto giocatori futuribili per provare ad abbassare l’età media e costruire in casa i campioni del futuro. Secondo alcune indiscrezioni, nel suo recente viaggio in Brasile il vicedirettore sportivo Dario Baccin avrebbe messo gli occhi su un classe 2006 che fa il difensore centrale, e risponde al nome di Vitor Reis. Diciotto anni, gioca nel Palmeiras di cui è già titolare: fisico imponente e uno dei più promettenti nel suo ruolo.

Il problema è che la concorrenza esiste: sulle tracce di Vitor Reis ci sarebbero l’Arsenal e le immancabili Barcellona e Real Madrid, sempre molto attente ai giovanissimi che emergono dal Sudamerica e in particolare dal Brasile. Altro problema: il Palmeiras non vorrebbe far partire il suo difensore a gennaio e tra le altre cose non lo svenderebbe, convinta di avere tra le mani un grande prospetto ha inserito nel contratto una clausola rescissoria da 100 milioni di euro. Cifra attualmente proibitiva, ma si sa che certe operazioni di calciomercato hanno un costo; l’Inter potrebbe comunque decidere di provarci lavorando con l’agente e la società, staremo a vedere se arriverà qualche novità in merito.

TANTO INTERESSE PER BISSECK

Per un difensore in potenziale entrata, il calciomercato Inter potrebbe presto registrare una cessione nello stesso reparto: potrebbe essere una bella plusvalenza quella su Yann Bisseck, che in questa stagione sta davvero trovando la fiducia da parte di Simone Inzaghi e la sta anche ripagando. L’anno scorso, arrivato dall’Aarhus, Bisseck non aveva giocato tantissimo ma le cose sono cambiate nel 2024-2025, anche a causa degli infortuni che hanno colpito Benjamin Pavard: Bisseck è stato molto più utilizzato di Matteo Darmian come braccetto sul centrodestra, tanto da essere impiegato parecchio in Champions League e aver giocato anche tante partite in Serie A, a conferma di come ormai sia diventato un titolare aggiunto nell’Inter.

A 24 anni il valore del cartellino potrebbe aver raggiunto i 25 milioni di euro: la società nerazzurra sa bene che per finanziare il calciomercato che verrà potrebbe essere necessario qualche sacrificio, al momento Bisseck rimane un pezzo importante nello scacchiere di Inzaghi ma, come detto, non manca l’interesse da parte di squadre che possono offrire una bella cifra. Anche in questo caso bisognerà valutare se già a gennaio arriverà qualcosa di concreto, detto che con tutta probabilità l’Inter tratterà il suo difensore sino al termine della stagione e poi eventualmente deciderà il da farsi, come sempre molto dipenderà anche dall’offerta concreta che eventualmente perverrà sul tavolo della dirigenza della Beneamata.