CALCIOMERCATO INTER, L’ATALANTA CHIEDE ALMENO 50 MILIONI PER SCALVINI

Il calciomercato Inter sogna Giorgio Scalvini. Il difensore dell’Atalanta è rientrato proprio contro i meneghini nel match di Supercoppa Italiana dopo il grave infortunio ed è pronto a riprendersi il posto da titolare nell’undici di Gasperini. A parlare dell’ipotesi di un trasferimento è Tuttosport che spiega come Marotta farà di tutto per provare a portare il classe 2003 a San Siro. Naturalmente l’Atalanta non è entusiasta di queste voci e dunque alzerà il prezzo il più possibile, senza tirare troppo la corda.

Calciomercato Inter news/ Pellegrini non basta per Frattesi! Dumfries si racconta (2 gennaio 2025)

Si parla di 50/60 milioni di euro, senza troppi giri di parole. Per Oaktree sarebbe un investimento molto importante e per ora non lascia trasparire nulla. In poche parole, bisognerà vedere man mano cosa succederà anche in uscita. Se dovesse partire qualcuno in casa nerazzurra allora ecco che ci sarebbero le disponibilità economiche per investire sul difensore, ammesso e non concesso che l’Atalanta apra al trasferimento del giocatore. Scalvini ha un contratto fino al 2028.

Calciomercato Inter News/ Si pensa allo scambio Pellegrini-Frattesi. Su Hien e Nico Paz... (1 gennaio 2025)

A proposito di difensori, l’Inter ha ritrovato un De Vrij in forma smagliante e ora il rinnovo sembra una vera e propria conseguenza. D’altronde l’olandese è in scadenza a giugno 2025 e Inzaghi non vuole assolutamente perderlo. Il calciatore è ben felice di restare a Milano e la richiesta dell’entourage è di ulteriori due anni dunque un prolungamento di contratto fino al 2027. La parola ora spetta ai nerazzurri che sembrano intenzionati a rinnovare.

CALCIOMERCATO INTER, MERET SI ALLONTANA

Il calciomercato Inter vede però anche alcuni affari sfumare come per esempio Alex Meret. Il portiere del Napoli sembrava tra i possibili partenti nelle scorse sessioni di mercato, ma ora come non mai è stato così vicino al rinnovo. I partenopei hanno infatti in programma il prolungamento del proprio estremo difensore fino al 2026 più opzione per il 2027, blindando così il portiere al Maradona e allontanando le voci scomode di calciomercato come l’Inter.

Calciomercato Inter/ Centrocampo top, rischio infortuni: serve un vice-Lautaro e... (1 gennaio 2025)

Sul fronte cessioni del calciomercato Inter prende sempre più piede l’addio di Frattesi. Il calciatore, titolare in Nazionale ma panchina fisso in nerazzurro, vorrebbe trovare maggior spazio e l’ipotesi Roma si fa sempre più interessante, come riportato da Sky.