Calciomercato Juventus/ Giuntoli punta tutto su Thuram: offerto Milik al Nizza (23 giugno 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, KHEPHREN THURAM AD UN PASSO DAI BIANCONERI

Procede spedito il calciomercato Juventus con Cristiano Giuntoli nel mezzo di un’avanzata trattativa con il Nizza per l’acquisto del centrocampista Khephren Thuram, figlio dell’ex bianconero Lilian e fratello dell’attaccante dell’Inter Marcus. Dopo aver chiuso Douglas Luiz con l’AstonVilla, i bianconeri tentano un altro affare a centrocampo per sostituire la partenza di Adrien Rabiot in uscita dalla Juventus e con il contratto che scadrà il prossimo 30 giugno. Per affondare il colpo di calciomercato decisivo per Khephren Thuram, la Juventus avrà bisogno di una cifra intorno ai 18 milioni di euro da versare al Nizza per assicurarsi le prestazione del calciatore e riportare un Thuram a Torino dopo l’ottima parentesi del padre Lilian in bianconero. L’eventuale acquisto di Thuram andrà ad arricchire un centrocampo con calciatori già molto interessanti e che, con Thiago Motta in panchina, potrebbe far fare il salto di qualità ad una Juventus che vuole tornare a vincere lo Scudetto e ad imporsi in Champions League.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, CON MILIK PUÒ ARRIVARE THURAM

Il nome di Khephren Thuram rimane il più vicino per il calciomercato Juventus che potrebbe ulteriormente accorciare la distanza con il Nizza inserendo delle contropartite così come è stato fatto nella trattativa per Douglas Luiz. Nelle ultime ore si è palesata la possibilità di una partenza di Arkadiusz Milik proprio in direzione Nizza per diminuire la parte economica da versare al club francese e arrivare più facilmente a Thuram. Milik è attualmente ai box per un infortunio che lo ha obbligato a saltare Euro2024 ma tornerà in tempo per l’inizio della nuova stagione dove potrà ritorna in Ligue 1 dove aveva già fatto molto bene con i rivali del Marsiglia. La trattativa non è semplice ma filtra grande ottimismo in casa Juventus con i bianconeri che conoscono la volontà del calciatore di giocare a Torino e potrebbero convincere il Nizza presentando la giusta offerta nei prossimi giorni per chiudere un altro acquisto.











