CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Di Lorenzo “vede” bianconero. Vitor Roque per l’attacco (11 giugno 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, PRESSING SU DI LORENZO!

Il calciomercato della Juventus si scalda attorno ai nomi di Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli, e Vitor Roque, giovane attaccante del Barcellona. Se il Capitano dei partenopei è da giorni un nome in orbita per rinforzare la formazione di Thiago Motta, la punta dei blaugrana è un’opzione sicuramente nuova e la Juventus potrebbe approfittare della concorrenza di calciomercato che il brasiliano ha trovato, racimolando solamente nove presenze in tutte le competizioni nella sua prima stagione in Catalogna, per sfruttare la sua voglia di cambiare aria e trovare maggiore spazio altrove.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, Giovanni Di Lorenzo sarebbe più che mai intenzionato a trasferirsi alla Juventus e già nei giorni scorsi il Capitano azzurro avrebbe espresso chiaramente il suo desiderio di unirsi ai bianconeri, ritenendo la Juventus una evoluzione fondamentale per la sua carriera. Di Lorenzo potrebbe portare solidità e sicurezza al reparto difensivo della Vecchia Signora che sta cercando un nuovo titolare sulla fascia destra dopo le ultime partenze, considerando che con Thiago Motta si tornerà alla difesa a quattro.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, CONTE NON FRENA DI LORENZO

L’arrivo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra sembrava avesse frenato le prospettive di Di Lorenzo in bianconero e sarebbe emerso anche il contenuto di una telefonata del neo tecnico dei partenopei, il cui senso è riassumibile con questo messaggio: “Devi restare, riparto da te. Devono passare sul mio cadavere per cederti”. Nonostante ciò, Di Lorenzo avrebbe risposto di considerare in ogni caso il suo ciclo a Napoli finito e, pur lusingato dalla stima di Conte, sottolineando e confermando come la Juventus sia la sua destinazione d’elezione.

Sul fronte offensivo, la Juventus sta valutando l’acquisto di Vitor Roque. Come riportato da Calciomercato.it, il giovane attaccante brasiliano, attualmente al Barcellona, è uno dei profili segnalati per rinforzare il reparto avanzato della Juventus. Roque, arrivato in Catalogna dall’Athletico Paranaense per 30 milioni di euro di parte fissa e una parte variabile che potrebbe arrivare a 31 milioni di euro, sta valutando le sue opzioni per la prossima stagione e il club blaugrana potrebbe considerare un prestito a causa della concorrenza interna e della necessità di ridurre la rosa.











