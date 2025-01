CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: CONTATTI PER KELLY

Secondo le ultime indiscrezioni, il calciomercato Juventus starebbe seguendo un altro nome per la difesa: sappiamo ormai che questo reparto dovrà essere rinforzato e anche Cristiano Giuntoli lo ha detto esplicitamente, per ora sono arrivati un terzino destro e una prima punta ma il centrale che dovrà idealmente prendere il posto di Gleison Bremer è ancora in fase di definizione, per non dire che al momento la Juventus non sembra aver fatto passi avanti su alcuna delle piste che sta tenendo aperte. Secondo Sky Sport però i bianconeri avrebbero avviato contatti serrati con il Newcastle per il classe ’98 Lloyd Jelly: inglese di origine giamaicana, mancino che può giocare anche come terzino sinistro.

Nei Magpies che stanno disputato un’ottima stagione, al netto del brutto ko interno contro il Bournemouth (curiosamente ex squadra di questo calciatore) avvenuto sabato, Kelly trova poco spazio: appena nove le apparizioni in Premier League per un totale di 298 minuti, poi quattro complessive tra FA Cup e Coppa di Lega. Nonostante questo, il Newcastle rimane una bottega cara anche perché le disponibilità economiche, grazie al fondo Pif, non mancano: il cartellino è valutato 30 milioni di euro, dunque da capire se la Juventus cercherà di affondare il colpo anche per un prestito con diritto di riscatto o secco – sulla scia di Randal Kolo Muani – sfruttando il fatto che Kelly possa chiedere più minuti a disposizione.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, KALULU RISCATTATO

Intanto arriva un’altra notizia per quanto riguarda il calciomercato Juventus, ma questa su un giocatore già in rosa: si tratta di Pierre Kalulu, una delle note più liete di una stagione ancora in chiaroscuro e che in particolare nelle ultime due parite, quelle contro Atalanta (in cui ha anche trovato il primo gol bianconero) e Milan, ha giganteggiato al centro della difesa. Un ottimo affare del calciomercato Juventus che ha messo a punto in estate con i rossoneri, Kalulu giusto sabato sera ha detto di quanto sia stato positivo il suo trasferimento ma in estate, ricorderete, aveva indirettamente lasciato aperta la porta su un eventuale ritorno al Milan, non avendo dimenticato una piazza che gli ha dato fiducia da giovanissimo e con cui ha vinto uno scudetto da protagonista.

Ora arriva la notizia sul calciomercato Juventus secondo cui la Juve si sarebbe convinta di riscattarlo: sembra che il futuro di Kalulu sarà ancora a tinte bianconere, il club torinese dovrebbe versare nelle casse del Milan 14 milioni di euro che saranno pagabili in tre esercizi. Per quello che è il rendimento attuale del francese ci sentiamo di dire che sia un ottimo affare; ricordiamo poi che in caso di arrivo del tanto agognato centrale, Kalulu potrebbe anche spostarsi nel suo ruolo naturale di terzino destro così da avere un’opzione ulteriore per Thiago Motta, intanto i tifosi possono essere soddisfatti di questa decisione di rendere interamente bianconero questo difensore.