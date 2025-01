Calciomercato Juventus: Ben Chilwell o Jean-Clair Todibo ultimo innesto in difesa

Il calciomercato Juventus ormai si è sbloccato e anche nel reparto difensivo si sono conclusi i primi colpi di mercato, dopo Alberto Costa e Renato Veiga, l’addio di Danilo impone a Cristiano Giuntoli di andare alla ricerca o di un difensore centrale puro, o di un terzino puro per la squadra di Thiago Motta, vista la duttilità dei due acquisti che possono ricoprire entrambi i ruoli, entrambi i nomi che il direttore sportivo bianconero avrebbe individuato vengono dalla Premier League e sono dei sacrificabili nelle loro rose non avendo trovato molto spazio in questa prima metà di stagione. Il primo nome è quello di Ben Chilwell, terzino mancino inglese di proprietà del Chelsea ma su cui non ci vuole più puntare e che sarebbe disposto a cedere in prestito secco, visti anche i buoni rapporti dopo la trattativa per Renato Veiga.

Il secondo nome per il calciomercato Juventus è quello di Jean-Clair Todibo, difensore centrale di 25 anni che il West Ham ha acquistato quest’estate per 40 milioni, dopo una lunga trattativa tra la Juventus e l’OGC Nice, il difensore però per infortuni e scelte tecniche ha trovato poco spazio, solo 15 presenze nelle quali non ha convinto fino in fondo e ha chiesto di lasciare Londra. La Juventus si è allora interessata alla situazione e ha contattato il West Ham per richiedere il prestito del francese, gli inglese vorrebbero inserire almeno il diritto di riscatto ma le cifre dell’accordo sarebbero molto elevate, intorno ai 30 milioni, e questo non convince molto i bianconeri.

Calciomercato Juventus: l’ipotesi Dusan Vlahovic per Alvaro Morata

Nelle ultime ore il calciomercato Juventus potrebbe intavolare una trattativa che sembra assurda con una sua diretta rivale, il Milan, nello specifico entrambe le società hanno bisogno di fare delle operazioni nel reparto offensivo, i bianconeri con l’arrivo di Kolo Muani stanno cercando a tutti i costi di cedere Dusan Vlahovic verso la Premier League, mentre il rossoneri sembrano aver deciso di volere un bomber da almeno 20 gol. Nasce così una pazza idea per il calciomercato Juventus e Milan, le due squadre potrebbero aiutarsi a vicenda con uno scambio di prestiti fino a fine anno che porterebbe l’attaccante serbo della Juventus in rossonero e Alvaro Morata in bianconero fino alla fine della stagione.

Per lo spagnolo sarebbe la terza avventura a Torino a cui sappiamo è sempre stato molto legato e andrebbe a ricoprire il ruolo di sostituto di Kolo Muani all’interno poi di un sistema di gioco che favorisce gli attaccanti come lui che cercano di legare il gioco con i compagni senza essere dei killer d’area di rigore. Per il Milan invece questo scambio vorrebbe dire portare in rosa un calciatore che nonostante le difficoltà degli ultimi anni ha sempre avuto un’elevata percentuale realizzativa e che con il gioco in ripartenza e profondità del Milan potrebbe ritrovare la forma dei tempi della Fiorentina di Vincenzo Italiano che aveva convinto la Juventus ad investire su di lui, l’unico scoglio però è l’ingaggio del serbo.