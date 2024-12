CALCIOMERCATO JUVENTUS, GIUNTOLI PUNTA A TOMORI PER LA DIFESA

Dopo questi primi mesi sotto la guida Thiago Motta, il calciomercato Juventus dovrà intervenire pesantemente a gennaio per completare ulteriormente la rosa bianconera dopo una serie di sfortunati infortuni che hanno influenzato pesantemente l’inizio di stagione di questa squadra. L’obiettivo di Giuntoli è quello di rinforzare la difesa e, per farlo, l’ex direttore sportivo del Napoli si sta guardando intorno e sta cercando i nomi giusti anche in Serie A per consegnare a Motta un nome pronto ed utile fin dai primi giorni. Nelle ultime ore si sta parlando sempre di più di una possibile trattativa con il Milan per quanto riguarda il difensore inglese Fikayo Tomori che è stato messo ai margini del progetto di Fonseca e potrebbe lasciare Milanello già in questa sessione di mercato in cerca di una meta che gli garantisca minutaggio e grandi palcoscenici. L’idea di calciomercato Juventus è quella di inserire un difensore veloce e con grandi doti fisiche in grado di affiancare Gatti per riportare Kalulu sulla destra e sostituire l’infortunato Bremer che non sarà disponibile almeno fino alla prossima stagione.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, APPENA TREDICI MINUTI NEGLI ULTIMI DUE MESI AL MILAN PER TOMORI

Secondo Tuttosport, prelevare Tomori dal Milan non sarà una passeggiata nonostante l’inglese abbia palesato il suo malumore anche visto lo scarso minutaggio che le statistiche riportano ad appena tredici minuti giocati negli ultimi due mesi di Serie A. Fonseca ha ormai scelto la coppia formata da Thiaw e Gabbia con Pavlovic come prima alternativa a chiudere un Tomori non gradito dall’allenatore portoghese soprattutto dopo la trasferta di Firenze dove ha strappato il pallone a Pulisic per consegnarlo ad Abraham in occasione del calcio di rigore poi sbagliato dall’ex Roma. Quello che vorrebbe fare il calciomercato Juventus è ripetere l’operazione che ha portato Kalulu in bianconero questa estate e, per farlo, servirà sia l’apertura del calciatore che quella del Milan che non sembra volersene privare a gennaio ma potrebbe farlo in caso di offerta congrua. Giuntoli lo considera come alternativo al possibile arrivo di Hancko e, perciò, la buona riuscita di questa operazione dipenderà da numerosi fattori che potrebbero farla eventualmente chiudere oltre metà gennaio.