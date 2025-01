Calciomercato Lazio News: Giovanni Fabbian il primo obiettivo

Il calciomercato Lazio deve abbandonare definitivamente la possibilità di arrivare a Cesare Casadei, infatti il Chelsea e il centrocampista italiano hanno preferito accasarsi a Torino piuttosto che provare l’esperienza alla Lazio ma senza alcuna garanzia di minutaggio, il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani deve quindi trovare una nuova alternativa in quel ruolo, che lo stesso Marco Baroni ha indicato come principale in cui operare in questa sessione invernale. Dopo aver trovato il centrocampista che possa sostituire l’infortunato Vecino la dirigenza della Lazio si butterà alla ricerca di un difensore centrale tenendo d’occhio la situazione di alcuni profili interessanti.

Il primo giocatore su cui la Lazio si è buttata per sostituire Cesare Casadei come nuovo arrivo a centrocampo, è Giovanni Fabbian, centrocampista classe 2003 di proprietà del Bologna con cui quest’anno ha giocato 16 partite e trovato 1 gol nel nostro campionato, sul giocatore però c’è anche l’interesse di Parma e soprattutto Inter che detiene anche una clausola di recompra a 12 milioni di euro. Per questo è difficile che il ragazzo possa andare alla Lazio a titolo definitivo, a meno che la clausola non venisse mantenuta, ma se convinto il Bologna potrebbe decidere di lasciarlo partire in prestito fino a fine stagione.

Calciomercato Lazio News: Martin Payero e Abakar Sylla operazioni last minute

Un altro obiettivo del calciomercato Lazio sempre per il centrocampo è Martin Payero, ventiseienne argentino dell’Udinese con caratteristiche diverse rispetto a Casadei o Fabbian ma comunque utili alla squadra della capitale, è un centrocampista più difensivo e di rottura piuttosto che tecnico e d’inserimento come i due italiani e potrebbe essere ceduto dai friulani anche a titolo definitivo ma per una cifra intorno ai 5 milioni. Quest’anno Payero ha collezionato 13 presenze e trovato anche un gol e nella Lazio andrebbe a prendere in campo la posizione di Rovella partendo però alle spalle dell’italiano nelle gerarchie di Baroni.

L’obiettivo in difesa per questo calciomercato Lazio invece è Abakar Sylla, calciatore ivoriano classe 2002 dello Strasburgo con cui quest’anno ha ben impressionato nelle sue 13 presenze in Ligue 1, nelle quali ha anche trovato 1 gol, il suo arrivo però non è semplice sia per via del suo valore, almeno 15 milioni sono richiesti dal club francese, e perché la trattativa era avviata ma legata al trasferimento di Casadei. Lo Strasburgo infatti ha la stessa proprietà dei blues e i migliori talenti della squadra francese quest’anno sono in prestito dai londinesi o sono promessi sposi del Chelsea che quindi avrebbe concesso alla Lazio l’acquisto di entrambi per cifre intorno ai 30 milioni.