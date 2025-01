CALCIOMERCATO LECCE, CHI PER SOSTITUIRE DORGU

Il calciomercato Lecce ha attirato l’attenzione di tutti gli appassionati con l’accordo per il trasferimento di Patrick Dorgu al Manchester United. Il direttore sportivo Pantaleo Corvino mette così a segno l’ennesimo colpo che vale una plusvalenza importante per la sua società andando ad incassare la bellezza di 30 milioni di euro a cui verranno aggiunti pure altri 7.5 milioni di bonus. I Red Devils, battendo la concorrenza di Milan, Juventus e Napoli stando ai rumors, provano dunque a rinforzarsi in attacco sull’esterno per cercare di risolvere i tanti problemi mostrati ancora in campo anche dopo l’arrivo di Ruben Amorim al posto di Ten Hag.

Attraverso il ricavato dalla vendita del danese i salentini potranno investire su altri profili e pure al fine di tutelarsi in quella zona del campo. I nomi più caldi in questo senso paiono essere quelli di Tommaso Augello del Cagliari e di Luka Ivanusec del Feyenoord mentre per la difesa potrebbe far comodo l’acquisto di Victor Nelsson dal Galatasaray. Al momento, il ventiseienne croato che gioca in Olanda sarebbe l’elemento su cui vorrebbero maggiormente puntare i dirigenti del Lecce avendo appunto formulato una proposta di prestito per tesserarlo subito.

CALCIOMERCATO LECCE, GABRIEL E VEIGA SI PRESENTANO

Il calciomercato Lecce non è stato però caratterizzato soltanto dall’affare Dorgu in questi giorni della finestra invernale di trattative. I sanniti hanno infatti completato gli acquisti a titolo definitivo di due elementi, ovvero Tiago Gabriel Coelho Oliveira e Danilo Veiga dall’Estrela da Amadora come evidenziato nei comunicati ufficiali pubblicati sul sito del club italiano. Entrambi i calciatori arrivano in Puglia con l’obiettivo di potenziare l’organico a disposizione di mister Giampaolo e proseguire la rincorsa alla salvezza così da mantenere la categoria al termine della stagione 2024/2025 nonostante l’attuale diciottesimo posto occupato in campionato e quindi ancora a rischio retrocessione. I due calciatori hanno salutato i loro nuovi tifosi sottolineando la loro voglia di calcare al più presto il terreno di gioco con la maglia del Lecce.