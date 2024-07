CALCIOMERCATO MILAN, FULLKRUG NOME IN CALO

Il calciomercato Milan guarda sempre all’attacco. Alvaro Morata è arrivato, lasciando alle spalle il suo trascorso all’Atletico Madrid che man mano stava diventando sempre più negativo per lui. Le continue critiche, ricevute anche in Nazionale, hanno portato Morata ad una sola considerazione: lasciare la Spagna.

Quale miglior posto per Morata e famiglia se non tornare in Italia? Il Belpaese è sempre stato una seconda casa per Alvaro, come dimostra il passato alla Juventus, tanto da rifiutare anche una ricca offerta dall’Arabia Saudita.

Il Milan però non può e non deve fermarsi a Morata. La necessità dei rossoneri di migliorare il reparto offensivo è abbastanza fattuale dunque almeno un’altra punta deve necessariamente arrivare a Milanello. Niclas Fullkrug ha dato il suo “ok” ai rossoneri per il trasferimento, ma il Milan ha qualche dubbio per quanto riguarda la parte economica. L’offerta da 15 milioni, secondo Tuttosport, è il massimo che il Milan è intenzionato a presentare, a differenza dell’Atletico Madrid che sarebbe già pronto a mettere sul piatto 20 milioni.

A questo punto torna di moda il nome di Tammy Abraham. La Roma ha altri piani in attacco (Sorloth in pole) e per esaudire le richieste di De Rossi necessita della cessione dell’ex Chelsea, chiedendo 25 milioni. Il Milan naturalmente vuole giocare al ribasso.

CALCIOMERCATO MILAN, TUTTO SU FOFANA

Il calciomercato Milan non è solo attacco, anzi. A centrocampo c’è la necessità di chiudere quantomeno il colpo Fofana, da tanto tempo nella lista dei desideri rossoneri e ogni giorno sempre più vicino. Gli ultimi aggiornamenti parlano di un’offerta tra 15 e 20 milioni per convincere definitivamente il Monaco.

I rossoneri hanno il coltello dalla parte del manico per due motivi: il primo è la volontà del giocatore, tanto grande da rifiutare anche la Premier League. Il secondo è la scadenza del contratto. Il francese in forza ai monegaschi è legato al club fino al 2025 dunque a gennaio potrebbe essere addirittura acquistato a parametro zero e considerando la voglia del giocatore, sarebbe pressoché una formalità.