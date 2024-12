CALCIOMERCATO MILAN NEWS: BIRAGHI IPOTESI CONCRETA

Sono due i ruoli che il calciomercato Milan dovrebbe provare a coprire anche in questa sessione invernale: innanzitutto quello di terzino sinistro e poi quello di centrocampista centrale, la coperta è corta in entrambe le zone del campo ma in particolar modo sulla corsia mancina, dove non esiste una reale alternativa a Theo Hernandez che infatti quando riposa, è indisponibile o viene lasciato fuori per scelta tecnica fa spazio al giovane Alex Jimenez. Qui, le ipotesi di calciomercato portano in particolar modo a bussare alla porta della Fiorentina: recentemente Mario Giuffredi ha detto senza mezzi termini che Cristiano Biraghi e Fabiano Parisi, suoi assistiti, lasceranno la Fiorentina a gennaio, e il capitano tra l’altro è stato “scaricato” dal suo allenatore Raffaele Palladino.

Diverso il discorso per Parisi, che però appare comunque destinato a salutare la Fiorentina in quella che appare come una “guerra” tra procuratore e tecnico; Biraghi naturalmente fa gola a tante squadre e infatti su di lui ci sarebbero anche Inter (sarebbe un ritorno) e Napoli, in nessuna di queste piazze il calciatore sarebbe un titolare e di questo dovrà essere consapevole, ma forse Inter e Milan possono garantire maggiori rotazioni per il fatto di giocare la Champions League. Sarebbe eventualmente un’operazione in prestito con diritto di riscatto e presumibilmente una possibilità concreta per il Milan, che però dovrà essere bravo nel caso a beffare sul tempo la concorrenza.

NETZ L’ALTERNATIVA “FANTASIOSA”

Detto che il reale obiettivo del calciomercato Milan sulla sinistra sarebbe Patrick Dorgu, che però ha un costo non indifferente e sul quale il Lecce sembra intenzionato a fare muro almeno fino a giugno, secondo l’osservatore Marco Palma sarebbe spuntato anche un nome fantasioso nelle stanze di Milanello: si parla infatti di Luca Netz, classe 2003, che può giocare anche più avanti sulla corsia laterale o addirittura venire schierato come difensore centrale. Un ragazzo che quando aveva fatto l’esordio nella prima squadra dell’Hertha Berlino era sulla bocca di tanti dirigenti; nel 2021 Netz ha lasciato la capitale per accasarsi al Borussia Monchengladbach e, pur venendo schierato costantemente, non ha fatto il salto di qualità sperato.

Forse a causa dei continui cambi di allenatore (Adi Huetter, Daniel Farke, Gerardo Seoane, tre in tre stagioni e mezza), Netz non ha trovato quella continuità che avrebbe potuto renderlo un pezzo pregiatissimo del calciomercato, ma è ancora giovane e con margini di miglioramento e dunque viene ancora tenuto d’occhio, anche perché il costo del suo cartellino sarebbe inferiore ai 10 milioni di euro. Sarà il Milan ad affondare il colpo, magari prospettando a Netz un percorso che inizi come seconda linea per poi arrivare in breve tempo alla maglia da titolare? Lo scopriremo, per ora sembrerebbe essere una pista poco concreta eppure in termini di calciomercato mai dire mai…