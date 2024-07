Calciomercato Milan News/ Salta Wieffer, va al Brighton. Emerson Royal apre al trasferimento (4 luglio 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, NIENTE DA FARE PER WIEFFER

Era un obiettivo del calciomercato Milan, ora non è altro che un lontano ricordo. Wieffer, centrocampista del Feyenoord, è vicino a firmare per il Brighton. La squadra inglese ha raggiunto un accordo con il club olandese per un totale di 30 milioni di euro per l’operazione.

Manca solo l’accordo col calciatore per quanto riguarda l’ingaggio, ma anche in questo caso secondo Fabrizio Romano dovremmo esserci: l’olandese diventerà a tutti gli effetti un nuovo giocatore dei Seagulls. Nulla da fare per il Milan che lo aveva trattato particolarmente nel mese di giugno

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, RITORNA DI MODA IL NOME DI MORATA

Per l’attacco, il calciomercato Milan bussa in casa Atletico Madrid. Infatti, Alvaro Morata appare la soluzione low cost e dall’usato sicuro garantito in Serie A. L’ex attaccante della Juventus sarebbe molto felice di ritornare in Italia, anche se non si tratta della squadra bianconera.

Va anche detto che negli ultimi giorni, attraverso un post su Instagram, il calciatore della Nazionale spagnola ha giurato amore all’Atletico Madrid dopo le dichiarazioni di qualche tempo fa dove affermava di non sentirsi più parte del progetto. Il Milan in tutto ciò rimane alla finestra.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, EMERSON ROYAL DICE SÌ

Gli esterni rappresentano un ruolo fondamentale per il calciomercato Milan. Emerson Royal del Tottenham è un obiettivo dichiarato dei lombardi che hanno raggiunto nelle ultime ore l’accordo con il calciatore, entusiasta di vestire la maglia del club sette volte campione d’Europa.

Detto ciò, ci sono ancora da limare alcuni dettagli con gli Spurs che avrebbero chiesto 25 milioni contro i 15 più bonus del Milan. Zlatan Ibrahimovic invece ha promosso Jimenez, riscattato recentemente dal Real Madrid, come sostituto di Theo Hernandez sulla fascia sinistra.











