CALCIOMERCATO MILAN, DISTANZA MINIMA PER EMERSON

Il calciomercato Milan prosegue con i soliti nomi noti. Da ormai diverse settimane i rossoneri sono in trattativa con il Tottenham per cercare di trovare l’accordo definitivo e decisivo per chiudere l’affare Emerson Royal.

Stando ai rumors di calciomercato, tra la richiesta degli inglesi e l’offerta del Milan ballano soltanto più un milione di euro. La proposta dei lombardi fatti è salite negli ultimi giorni pur di chiudere questa trattativa che rischia di diventare snervante.

L’accordo con il giocatore è già stato trovato da tempo, ma senza il via libera degli Spurs non si può naturalmente procedere. Finalmente il Milan potrebbe aver trovato il punto di svolta e con un solo milione in più potrà mettere nero su bianco il contratto.

Dopo Pavlovic dal Salisburgo per una ventina di milioni, il Milan si assicura un altro colpo in difesa, anche se in questo caso parliamo più di un esterno rispetto al classe 2001 che arriva dagli austriaci e giocherà da centrale nella difesa di Fonseca.

L’altro nome che potrebbe essere chiuso da qui a pochi giorni è Yossouf Fofana. Il centrocampista del Monaco, in campo nell’amichevole contro il Torino terminata 0-0, sembra anche lui ormai sempre più vicino ad un accordo con i lombardi.

L’ultimo profilo messo nel mirino è Simone Scuffe, l’infortunio di Sportiello, vice portiere di Mike Maignan, ha subito un infortunio alla mano che lo terrà fuori casa per un po’ e i rossoneri si vogliono preservare per il futuro.

CALCIOMERCATO MILAN, BARÇA SU LIBERALI

Il calciomercato Milan rischia di perdere uno dei ragazzo più forti del proprio Settore Giovanile. Dopo aver blindato Camarda, che piaceva moltissimo a Borussia Dortmund e Manchester City, ora è il turno del classe 2007 Liberali.

Il trequartista è finito sotto i riflettori dopo l’ottima partita giocata nel pre-campionato contro il Manchester City di Pep Guardiola, arricchita dalla vittoria dei rossoneri e dall’assist proprio di Liberali per la rete di Chukwueze.

Il calciatore dell’Under 17 della Nazionale e che verosimilmente giocherà nel Milan Futuro, squadra Under 23 dei rossoneri, è finito nel taccuino degli osservatori del Barcellona, un ulteriore attestato di stima sulle sue qualità.

A riportarlo è il rumors di calciomercato è Sky che accosta il nome del giovane ragazzo al club catalano: il Milan cercherà però in tutti i modi di blindare il ragazzo, offrendo un contratto che eviterebbe la perdita, a parametro zero per giunta, del calciatore.