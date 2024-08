CALCIOMERCATO MILAN, ECCO EMERSON ROYAL

Il Calciomercato Milan è pronto ad accogliere Emerson Royal. L’esterno brasiliano è arrivato nella serata di domenica 11 agosto in quel di Milano dov’è stato accolto anche da diversi i tifosi che hanno salutato così il nuovo acquisto.

Era un acquisto atteso, soprattutto dopo lo sprint delle ultime ore da parte di Furlani che ha fatto di tutto per chiudere il prima possibile il colpo rossonero. Il giocatore lascia dunque il Tottenham per approdare in Serie A per la prima volta nella sua carriera.

Il costo dell’operazione è di 15 milioni di euro più uno di bonus, una cifra importante nel mercato odierno del nostro campionato. Per Fonseca un innesto interessante che aggiunge velocità, cross ed esperienza internazionale alla squadra lombarda.

Per quanto riguarda l’affare Samardzic invece è ancora tutto fermo. Stando a quanto riportato da Matteo Moretto, il Milan deve necessariamente prima vendere se vuole affondare il colpo per il centrocampista dell’Udinese.

Il giocatore vorrebbe trasferirsi al Milan e non è una novità, ma bisogna però anche dire che non è la priorità dei rossoneri. Infatti a centrocampi la squadra di Fonseca sarebbe più orientata a provare il colpo Fofana dal Monaco.

Samardzic infatti è un giocatore più tecnico, più vicino al ruolo di trequartista che mediano, rispetto a Fofana che ha sicuramente più sostanza e quantità in mezzo al campo, che è quello che al Milan manca dai tempi d Kessié.

CALCIOMERCATO MILAN, SITUAZIONE ABRAHAM

A proposito di cessioni, il calciomercato Milan starebbe pensando di piazzare Alexis Saelemaekers. Il giocatore piace a Fonseca e come si leggeva qualche giorno fa su La Gazzetta dello Sport l’ex Bologna potrebbe essere addirittura rilanciato dal tecnico.

La squadra interessata è la Roma, la stessa che detiene il cartellino di Tammy Abraham, l’attaccante che tanto piace a Fonseca per ultimare il pacchetto offensivo dei rossoneri. Chissà che proprio uno scambio tra le parti possa rivelarsi congeniale.

Su Abraham però c’è forte la Premier League divisa tra Everton e Bournemouth. La squadra di Liverpool insegue da più tempo il giocatore e ci son ostati anche contatti tra le due società dopo l’amichevole proprio tra Roma ed Everton mentre il Bournemouth è alla ricerca del dopo Solanke, partito per il Tottenham ad una cifra superiore ai 65 milioni di euro.