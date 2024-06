Calciomercato Milan news/ Torna di moda Mats Wieffer! (21 giugno 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SPUNTA DI NUOVO IL NOME DI MATS WIEFFER

Continua il calciomercato Milan con i rossoneri che sono alla ricerca di un centrocampista, un’attaccante ed un difensore da consegnare a Paulo Fonseca per creare e far partire il nuovo progetto della squadra milanese. Nelle ultime ore è cresciuto, tra gli addetti ai lavori, il nome di Mats Wieffer del Feyenoord che si è imposto la scorsa stagione giocando da mediano nella squadra allenata da Arne Slot e ha dimostrato di essere pronto per il grande salto dopo grandi prestazione in Champions League. Il centrocampista olandese non è a Euro2024 perché ha subito un infortunio prima delle convocazioni ma non ci vorrà molto per vederlo di nuovo al 100% e pronto per la prossima stagione. Secondo il Corriere dello Sport, il Milan ha messo in cime alle sue preferenze di calciomercato il nome di Wieffer che ha già parlato con i rossoneri tramite i suoi agenti e sembra gradire l’eventuale trasferimento nel massimo campionato italiano.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, PER WIEFFER SERVONO 30 MILIONI

Il calciomercato Milan sembra essere incentrato, nelle ultime ore, all’acquisto di un nuovo centrocampista con Bennacer che rischia di perdere il posto e lasciare il club rossonero in questa sessione dopo una stagione deludente. Il nome di Mats Wieffer è perfetto per le caratteristiche del Milan che andrebbe ad acquistare un calciatore molto duttile in grado di impostare e di fare anche contenimento grazie all’ottima corsa mostrata nella sua esperienza al Feyenoord. Proprio il Feyenoord valuta il suo cartellino intorno ai 30 milioni di euro e non vorrebbe privarsi di uno dei suoi migliori talenti se non in caso di offerta importante che potrebbe far ricrede i dirigenti del club olandese. Il nome di Wieffer non è nuovo ma si tratta di un ritorno dopo le trattative tentate lo scorso anno che non hanno visto la fumata bianca perché il Milan ha deciso di puntare su Reijnders e Loftus-Cheek per completare il centrocampo della squadra allenata da Stefano Pioli.











