Calciomercato Juventus news/ Berardi vede bianconero, ora Giuntoli tratta con il Sassuolo (11 giugno 2024)

Dopo il tira e molla dello scorso anno, Domenico Berardi e il Sassuolo sembrano essere pronti a lasciarsi e prendere strade diverse con il calciomercato. Sull’esterno del Sassuolo è pronta ad intervenire la Juventus che è pronta a regalare un nuovo calciatore a Thiago Motta che potrebbe portare la carriera di Berardi a fare quel salto di qualità inseguito per anni ma ancora mai arrivato. Il 10 del Sassuolo è al momento ai box con un brutto infortunio al tendine d’Achille che lo costringerà a stare lontano dai campi da calcio almeno fino ad ottobre. L’acquisto di Berardi nel calciomercato Juventus potrebbe essere un’interessante scommessa favorita sia dalla precaria condizione fisica del calciatore che dalla retrocessione in Serie B del Sassuolo. Secondo la Gazzetta dello Sport, Cristiano Giuntoli starebbe lavorando con il Sassuolo per portare Berardi alla Juventus e la trattativa potrebbe intavolarsi grazie all’inserimento di qualche contropartita a favore dei neroverdi.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, THIAGO MOTTA E GIUNTOLI LAVORANO PER IL FUTURO

Il calciomercato Juventus prosegue a grandi falcate con Giuntoli alla ricerca delle migliori occasioni di mercato per consegnare a Thiago Motta una rosa completa che possa competere ad alti livelli e riportare lo Scudetto a Torino dopo tre anni di digiuno. L’infortunio di Berardi lo farà tornare in campo non prima di ottobre e questo lascia tanti dubbi alla dirigenza juventina che è alla ricerca di certezze che possano affiancare i tanti giovani a disposizione di Thiago Motta. La trattativa dipende anche dal calciomercato Juventus in uscita con tanti movimenti previsti sugli esterni con Chiesa e Soulé che potrebbero partire per portare soldi nelle casse del club piemontese. Nulla è ancora deciso ma Giuntoli e la Juventus sembrano aver chiaro il loro futuro con Thiago Motta messo alla guida di un progetto che punterà sulla costruzione di una rosa capace di creare un mix tra giocatori di prospettiva e altri di esperienza che riesco a seguire i dettami tattici dell’ex allenatore del Bologna.











