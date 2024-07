Calciomercato Monza/ Szczesny può essere realtà. Contatti con l’Inter per Stefano Sensi (18 luglio 2024)

CALCIOMERCATO MONZA, SZCZESNY NON È SOLO UN SOGNO

Si muove a rilento il calciomercato Monza che è al lavoro con Alessandro Nesta per preparare una stagione che tolga qualche soddisfazione in più ai tifosi brianzoli pronti ad accogliere la nuova stagione con quale punto interrogativo dato proprio dal cambio allenatore. Con Alessandro Nesta, il Monza dovrà ricostruirsi una reputazione in Serie A e portare esperienza all’ex Lazio e Milan che è stato prelevato dopo una stagione non troppo brillante alla guida della Reggiana.

Calciomercato Juventus/ Il Borussia prova a trattenere Adeyemi ma Giuntoli fa sul serio (18 luglio 2024)

Per portare esperienza, Galliani sta provando ad intervenire pesantemente sul calciomercato ed il nome di Szczesny rimane in pole position per sostituire il partente Di Gregorio tra i pali. Szczesny arriva da stagioni da assoluto leader nella Juventus e sta cercando una squadra in grado di garantirgli la titolarità e il duello, al momento, è tra il Monza e l’Arabia Saudita già pronto ad offrirgli un ricco contratto per il futuro. Galliani ci proverà fino all’ultimo con Szczesny che, nel mentre, ha aperto ad un possibile trasferimento e non si è presentato alla Continassa per il ritiro pre stagionale della Juventus.

Calciomercato Juventus/ Rabiot rompe: Milan e Napoli pronte. Miretti rinnova (18 luglio 2024)

CALCIOMERCATO MONZA, GALLIANI VUOLE RIPORTARE SENSI IN BRIANZA

C’è anche altro nel calciomercato Monza con Galliani che sta aprendo diverse discussioni con l’Inter per completare il centrocampo e l’attacco da mettere a disposizione di Alessandro Nesta per la prossima stagione.

Nelle ultime ore è spuntato il nome di Joaquin Correa ma è stato lo stesso Galliani a smentire l’interessamento per via della troppa abbondanza in attacco che, però, potrebbe liberare un posto in caso di cessione di un Colpani osservato da diversi club in Serie A. Il nome concreto nell’asse con l’Inter è quello dell’ormai ex Stefano Sensi che non ha rinnovato con i nerazzurri e potrebbe tornare a Monza dove si è messo in mostra nella stagione 2022-2023.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Gudmundsson se parte Arnautovic, tutto fatto per Alex Perez (18 luglio 2024)

© RIPRODUZIONE RISERVATA