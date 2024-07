Calciomercato Juventus/ Rabiot rompe: Milan e Napoli pronte. Miretti rinnova (18 luglio 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, RABIOT NON RINNOVA CON I BIANCONERI

Sempre più nel vivo il calciomercato Juventus con i bianconeri immersi in numerose trattative che andranno a definire la rosa a disposizione di un Thiago Motta già pronto per affacciarsi sulla nuova stagione e debuttare contro il Como. Giuntoli ha già portato diversi nomi a Torino ed è pronto ad accogliere anche Juan Cabal dell’Hellas Verona per completare il reparto dei terzini e sopperire alla partenza di Alex Sandro. Sono diversi gli addii in casa Juventus con la società bianconera che sta per salutare anche Adrien Rabiot dopo aver giocato ad Euro2024 con la Francia esser tornato da svincolato con una ricca proposta recapitata da Giuntoli.

Rabiot ha deciso di non continuare la sua avventura con la Juventus nonostante la volontà dei bianconeri che hanno provato in tutti i modi a rinnovarlo ma senza ottenere risposte positive dall’entourage del calciatore. Intorno a Rabiot rimangono vigili Napoli e Milan che sono alla ricerca di un nuovo centrocampista e potrebbero fiondarsi sul francese per colmare il loro reparto con qualità ed esperienza.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, MIRETTI RINNOVA FINO AL 2028 MA SZCZESNY E RUGANI SONO IN USCITA

Sull’uscio anche Daniele Rugani che sarebbe entrato nel mirino di Sartori e del Bologna per il post Calafiori nonostante il lungo contratto che lega il difensore italiano con la Juventus fino al 2028 con una cifra intorno ai 1,5 milioni di euro a stagione. In uscita anche Szczesny che rimane in trattativa con il Monza per rimanere in Serie A ma sarà sicuramente in uscita dalla Juventus per via della troppo elevata età e l’ormai sicurezza di aver perso la titolarità ai danni di Michele Di Gregorio.

Non si parla solo di cessioni nel calciomercato Juventus perché è diventata ormai ufficiale la notizia del rinnovo di Fabio Miretti che proseguirà la sua avventura con i bianconeri almeno fino al 2028 e, con Thiago Motta, avrà la possibilità di fare il tanto cercato salto di qualità che i tifosi si aspettano da diverse stagioni.











