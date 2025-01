CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: VIA KVARATSKHELIA, CHIESTO BEN SEGHIR!

Il calciomercato Napoli ha già in mano il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia? Sappiamo bene che il georgiano ormai è fuori dal progetto, salvo smentite dei prossimi giorni: Antonio Conte ha confermato in conferenza stampa che Kvaratskhelia ha chiesto la cessione, il Psg è pronto a mettere sul piatto 65 milioni di euro e, a meno che si tratti di pretattica, l’affare si farà con il numero 77 che lascerà il Napoli dopo due anni e mezzo, e un premio di MVP di un campionato chiuso con lo scudetto. Il sostituto? Il Napoli vorrebbe mettere le mani su Eliesse Ben Seghir.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Kvara-PSG, c'è l'accordo: ecco perché Chiesa può sostituirlo (12 gennaio 2025)

Il programma Telefoot su TF1 ha rivelato che il classe 2005 sarebbe entrato nel mirino del calciomercato Napoli per tappare la falla creata dall’addio di Kvaratskhelia, un giocatore giovane che gioca nello stesso ruolo del georgiano, in questa stagione 5 gol e 3 assist in Ligue 1 e talento che sta arrivando all’esplosione. Tuttavia, il Monaco avrebbe risposto picche: per Ben Seghir infatti il club del Principato vorrebbe intascare una cifra anche superiore a quella che il Psg verserà per Kvaratskhelia, tradotto si potrebbe dire che il calciatore per il momento non è in vendita mentre in estate, eventualmente, potrebbe esserci la fila per arrivare a lui.

Calciomercato Napoli/ Danilo vicinissimo, Kvaratskhelia sempre più lontano... (oggi 11 gennaio 2025)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, SU RASHFORD AZIONE DI DISTURBO O VERO OBIETTIVO?

Non solo Ben Seghir ovviamente: un addio come quello di Kvaratskhelia fa male al calciomercato Napoli e diventa quasi fondamentale sostituirlo degnamente. Ecco allora che anche i partenopei si potrebbero iscrivere alla corsa per Marcus Rashford: sull’inglese in uscita dal Manchester United ci sarebbe innanzitutto il Milan che però non ha ancora trovato la quadra, soprattutto in Serie A l’ingaggio è un problema e dunque anche all’estero ci stanno pensando, per esempio il Barcellona che però ha già parecchi problemi nel confermare il tesseramento di Dani Olmo, e dunque potrebbe essere fuori dal duello.

CALCIOMERCATO NAPOLI/ Asensio o Skriniar sul piatto, Kvara può partire (11 gennaio 2025)

Anche il Napoli sta pensando a Rashford con la formula del prestito, ma le finanze di Aurelio De Laurentiis sono tali da far pensare che l’attaccante inglese possa anche essere acquistato a titolo definitivo; in questo caso si tratterebbe di un calciatore dalle caratteristiche diverse rispetto a quelle di Kvaratskhelia, ma che potrebbe avere un impatto simile anche per la voglia di rivalsa che si trascina dopo che l’avventura al Manchester United sembra arrivata alla conclusione, e non certo nel migliore dei modi. Staremo dunque a vedere se sarà il Napoli a bruciare tutti in sede di calciomercato…