Calciomercato Napoli News/ Contatti continui con Kvara e Di Lorenzo, retroscena su Lobotka (24 giugno 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, LE SITUAZIONI DI KVARATSKHELIA E DI LORENZO

Il calciomercato Napoli passa tantissimo dai rinnovi delle proprie stelle. Antonio Conte è arrivato con una richiesta su tutte: la permanenza di Giovanni Di Lorenzo e Kvicha Kvaratskhelia. Ironia della sorte sono proprio loro i maggior indiziati a salutare la società campana, chi in Serie A e chi lontano dal Belpaese.

Calciomercato Napoli news/ Nel mirino di Conte il fenomeno Vitor Roque del Barcellona (23 giugno 2024)

Per quanto riguarda il Nazionale italiano, secondo il Corriere dello Sport c’è stato un contatto telefonico dopo la partita con la Spagna tra Antonio Conte e Giovanni Di Lorenzo. Il neoallenatore partenopeo ha naturalmente spinto per la permanenza dell’ex Empoli, che però rivendica la sua volontà di andarsene. Tutto ciò senza dimenticare che il contratto scadrà il 30 giugno 2028 dunque, per quanto Di Lorenzo e il suo agente vogliono andarsene, De Laurentiis è stato chiarissimo indicando proprio la data di scadenza.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Caos col Chelsea per Lukaku. Spinazzola, contratto a gettone (22 giugno 2024)

Diversa la situazione di Kvicha Kvarastkhelia con il papà e l’agente del georgiano che hanno comunicato ai media georgiani l’addio al Napoli del numero 77. In tutto ciò, entrambi hanno sottolineato che Kvaratskhelia non si è espresso in tal senso e lo stesso Kvicha ha comunicato a Sky che ora è concentrato unicamente sull’Europeo con la Georgia.

Il Napoli ha offerto un aumento dell’ingaggio da 1.5 a 5 milioni con la scadenzare che passerebbe dal 2027 al 2028. Sarà presente anche una clausola, proprio come per Victor Osimhen, ma invece che 120 milioni come per il nigeriano sarà addirittura superiore. Insomma, il PSG è avvisato e la palla passa ora a Kvarastkhelia. Anche qui però, come per Di Lorenzo, carta canta e la scadenza nel 2027 mette il Napoli nelle condizioni di gestire la situazione.

Calciomercato Napoli news/ Conte insiste per Lukaku e Spinazzola: ecco la tattica! (21 giugno 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, RETROSCENA LOBOTKA: ERA FATTA CON IL BARCELLONA

Un altro argomento di tendenza sul calciomercato Napoli è la situazione di Stanislav Lobotka, L’agente ha confermato che c’era l’accordo tra lo slovacco e il Barcellona, ma il cambio d’allenatore ha fatto saltare tutto sul più bello. Un trasferimento praticamente fatto dato che erano stati concordati i termini dell’affare.

La situazione di calciomercato attuale è presto spiegata da Branislav Jasurek, procuratore del regista del Napoli, che ha parlato del difficile momento che sta vivendo il Barça dal punto di vista economico. In poche parole, sarebbe da escludere un tentativo da parte dei blaugrana nell’immediato.

L’agente però ha tranquillizzato i tifosi del Napoli dicendo che finito l’Europeo, tornerà per la gioia di tutti nel capoluogo della Campania. Naturalmente la chiave è accontentare tutte le parti, senza togliere niente a nessuno ed evitando di creare altri casi, visti i precedenti tra Osimhen, Di Lorenzo e Kvaratskhelia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA