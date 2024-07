CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, OBIETTIVO NERES!

Il calciomercato Napoli è alla ricerca di rinforzi per la squadra di Antonio Conte e uno dei nomi più interessanti è quello di David Neres, attualmente in forza al Benfica. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il brasiliano è un obiettivo primario del club partenopeo. Neres, che ha compiuto 27 anni a marzo, ha talento, capacità di fornire assist e segnare gol. Inoltre, ha richiesto la cessione poiché non vuole restare all’ombra di Angel Di Maria.

Giocatore versatile, Neres può operare sia a sinistra che a destra, rifinendo e finalizzando le azioni. Nel sistema 3-4-2-1 di Conte, sarebbe impiegato come trequartista dietro la punta. Il Benfica chiede circa venti milioni di euro per il suo cartellino, e il Napoli è pronto a cogliere l’opportunità, anche grazie al gradimento del giocatore stesso. Nei prossimi giorni, potrebbero esserci ulteriori sviluppi su questa trattativa di calciomercato, ma prima dovranno sbloccarsi cessioni sul fronte offensivo per il Napoli.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, PROBLEMI PER OSIMHEN

Il calciomercato Napoli vede però complicarsi la possibile cessione di Osimhen. I contatti tra il patron del Napoli, De Laurentiis, e il presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi, insieme ai rispettivi direttori sportivi, Manna e Campos, non hanno ancora prodotto l’accelerazione sperata. Il PSG ha comunicato al Napoli che non pagherà né attiverà la clausola rescissoria di 130 milioni di euro, ritenendola troppo alta. Il club parigino è disposto a negoziare solo se nell’affare fosse inclusa una contropartita tecnica tra i giocatori in esubero sotto la gestione di Luis Enrique.

In risposta, il Napoli ha chiesto di includere il cartellino del fantasista sudcoreano Kang-In Lee, acquistato dal PSG per 22 milioni di euro nel 2023 dal Maiorca. Tuttavia, il PSG ha immediatamente rifiutato questa opzione di calciomercato del Napoli, proponendo invece Carlos Soler e Nordi Mukiele, giocatori che non interessano al club azzurro. La distanza tra le parti resta significativa e, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, senza un passo avanti da una delle due parti, l’affare di calciomercato Napoli rischia di saltare.