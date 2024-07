Calciomercato Napoli News/ Visite mediche fissate per Marin, parte l’assalto a Spinazzola (1 luglio 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, UFFICIALITÀ DI RAFA MARIN AD UN PASSO

Il calciomercato Napoli è pronta al primo acquisto dell’era Antonio Conte. Era già nell’aria da tempo, ma adesso siamo nella fase calda della trattativa che aspetta solamente il semaforo verde dell’ufficialità: Rafa Marin è un nuovo giocatore dei partenopei. Sono già state programmate le visite mediche dell’ex difensore del Real Madrid.

Calciomercato Napoli News/ Kvaratskhelia rifiuta offerta di rinnovo, Meret resta per Conte (30 giugno 2024)

Dopo aver trascorso l’ultima stagione in prestito all’Alaves, per Marin è arrivata la chiamata del Napoli con una formula molto interessante: il giocatore mantiene una clausola di riacquisto pro Real Madrid sui 25/30 milioni per i primi due anni, che però può essere aumentata in caso di versamento di 10 milioni da parte del Napoli.

Calciomercato Napoli News/ Kvarastkhelia rimane anche senza rinnovo. Lobotka apre al Barça (29 giugno 2024)

Le visite mediche per il difensore sono in programma prima del ritiro a Dimaro, sede del pre-campionato partenopeo. Entro e non oltre l’11 luglio verrà anche ufficializzato il suo arrivo, in modo da poterlo schierare per la stagione 2023/2024 nella nuova difesa di Conte.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, UFFICIALITÀ DI RAFA MARIN AD UN PASSO

Il calciomercato Napoli non si ferma solamente a Rafa Marin. C’è bisogno di un cambiamento radicale su più fronti dunque i partenopei starebbero vagliando anche altri fronti. Il primo è sempre Alessandro Buongiorno, difensore del Torino. Secondo Il Mattino, l’affare si farà nonostante qualche differenza: il Toro chiede 45 milioni, il Napoli offre fino a 35+5 bonus.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Ostigard contropartita per Buongiorno. Kvara, rinnovo complicato (29 giugno 2024)

Molto più economico il possibile arrivo invece di Leonardo Spinazzola. Il giocatore con un sentito comunicato ha salutato la Roma dato che oggi, primo luglio, è ufficialmente uno svincolato a tutti gli effetti non avendo rinnovato con i giallorossi. Chance dunque a parametro zero per il Napoli.











© RIPRODUZIONE RISERVATA