CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: LE MOSSE PER ARRIVARE A LUIS HASA

C’è chi entra e chi esce, il calciomercato Napoli naturalmente non farà eccezione a questa regola delle sessioni di trattative, anche se si ragionerà soprattutto in prospettiva pensando al nome di Luis Hasa, talento italo-albanese classe 2004 che nello scorso anno aveva fatto molto bene con la Juventus Next Gen e che già nel 2023 era stato eletto miglior giocatore del torneo agli Europei Under 19 vinti proprio dall’Italia, ma che in estate i bianconeri hanno ceduto a titolo definitivo al Lecce e ora è nel mirino del Napoli.

Va detto infatti che l’impatto con la Serie A non è stato facile, tanto che Luis Hasa non ha ancora debuttato nel massimo campionato, giocando appena 10 minuti in Coppa Italia in quattro mesi. Eppure il d.s. azzurro Giovanni Manna crede molto in lui e così si spiega il fatto che proprio Luis Hasa sia in pole position fra i talenti in prospettiva per il calciomercato Napoli. In ogni caso, il suo futuro immediato dovrebbe essere sempre in Puglia, perché se l’operazione dovesse andare in porto ci dovrebbe essere un prestito al Bari fino al termine della stagione, per accumulare preziosa esperienza in Serie B.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: RAFA MARIN VERSO IL COMO

Detto che Alessio Zerbin potrebbe entrare in questa trattativa di calciomercato Napoli come contropartita per il Lecce in caso di acquisto di Luis Hasa da parte dei partenopei, è un altro il nome di spicco tra i possibili addii a gennaio alla corte di Antonio Conte. Parliamo di Rafa Marin, il difensore spagnolo classe 2002 arrivato in estate dal Real Madrid, che però fino a questo momento ha visto il campo solo in Coppa Italia ed è stato coinvolto nelle critiche per la sconfitta contro la Lazio con turnover esasperato, che ha determinato l’eliminazione del Napoli dal torneo.

Ricordiamo che il Real Madrid ha conservato il cosiddetto “diritto di recompra” su Rafa Marin e di conseguenza anche i Blancos gradirebbero un maggiore impiego per il giocatore. Considerato che lo spagnolo non dovrebbe giocare nemmeno in assenza di Buongiorno, cambiare aria potrebbe essere un’opzione gradita a tutti. Si parla di un possibile prestito al Como, per giocare con maggiore continuità nella seconda parte del campionato, perché restando al Napoli ci sarebbe il rischio di una stagione persa. Si attendono sviluppi a breve…