CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Lukaku aspetta Osimhen, Kostic tenuto d’occhio (11 luglio 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, LUKAKU HA L’INTESA CON DELA!

Il calciomercato del Napoli non molla gli obiettivi primari indicati da Antonio Conte dal momento del suo arrivo sotto il Vesuvio. Dopo aver chiuso la trattativa di calciomercato per Alessandro Buongiorno come primo rinforzo per la difesa, c’è l’accordo tra il Napoli e Romelu Lukaku. Non appena Victor Osimhen sarà ceduto, il Napoli ha già preso precauzioni bloccando Big Rom, per il quale il presidente De Laurentiis ha già raggiunto un’intesa con per quanto riguarda l’ingaggio.

Solo dopo l’uscita di Osimhen, che ha recentemente rinnovato il contratto fino al 2026 con una clausola rescissoria di 130 milioni, un rinnovo che aveva già il sapore di un addio. il Napoli si rivolgerà al Chelsea per negoziare la cifra del cartellino. Questa notizia sul Napoli è stata riportata da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato di Sky, durante il programma “Calciomercato l’originale“. Per abbracciare il loro nuovo numero nove i partenopei dovranno però sperare che le lusinghe per il bomber nigeriano, in primis quelle del Paris Saint Germain, si concretizzino.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, KOSTIC NOME NUOVO PER LA FASCIA

Il nome nuovo per il calciomercato del Napoli, per la ricerca di un esterno, è quello di Filip Kostic, la cui avventura alla Juventus potrebbe essere prossima alla conclusione. Il serbo non è considerato incedibile nel nuovo corso guidato da Thiago Motta e potrebbe lasciare il club bianconero nelle prossime settimane. Tra i club interessati a Kostic ci sono proprio il Napoli e l’Atletico Madrid, che si sono informati sui costi e la fattibilità dell’operazione e l’attenzione dei partenopei potrebbe diventare particolarmente concreta.

Intanto Leonardo Spinazzola è diventato un nuovo giocatore del Napoli ma il club partenopeo non intende fermarsi all’acquisto dell’ex Roma e punta a rinforzare ulteriormente le fasce. Con Mario Rui sul piede di partenza, il Napoli sta valutando proprio Kostic come suo sostituto. Il serbo rappresenta il profilo ideale per il ruolo di fluidificante nel gioco di Conte, grazie alla sua capacità di difendere e attaccare. La Juventus ha aperto alla cessione chiedendo tra i 10 e i 15 milioni per il trasferimento dell’ex Eintracht, che ha un contratto fino al 2026.











