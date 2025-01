CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: PIACE MOLTO CHERKI

Come alternativa per il calciomercato Napoli, e si parla naturalmente dell’esterno che dovrebbe prendere il posto di Khvicha Kvaratskhelia, si fa oggi un altro nome che viene proposto da Il Mattino: come noto il primo desiderio dei partenopei sarebbe Alejandro Garnacho, ma la trattativa con il Manchester United stenta a decollare così come è attualmente difficile pensare che Federico Chiesa possa tornare subito in Serie A e vestire la maglia azzurra. Così il calciomercato Napoli prova a cautelarsi, e bussa alla porta del Lione: qui gioca Rayan Cherki, un classe 2003 franco-algerino che già in giovanissima età aveva fatto parlare di sé, ed era stato accostato allo stesso Napoli.

Calciomercato Napoli News/ Cherki proposto agli azzurri. Zerbin-Venezia, è ufficiale (18 gennaio 2025)

Oggi Cherki è maturato ed evoluto, è protagonista di una più che buona stagione con la maglia del Lione e dunque sta nuovamente attirando le attenzioni di alcune squadre. Il Napoli ci starebbe pensando, ma deve fare fronte all’ostacolo dell’ingaggio: Cherki infatti guadagna 4 milioni di euro nella Ligue 1 e si tratta di una cifra che difficilmente Aurelio De Laurentiis concederebbe a un calciatore del suo profilo, anche pensando che a Kvaratkshelia ne erano stati offerti 6 (ma con tutt’altro scenario di campo). Vedremo, del resto Antonio Conte ha ancora una volta dichiarato che il calciomercato Napoli non si muoverà se non per un colpo che possa davvero cambiare le sorti della squadra.

Calciomercato Napoli News/ Adeyemi prima alternativa a Garnacho, occhi su Yeremay Hernandez (17 gennaio 2025)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, ZACCAGNI SULLA LISTA

Chissà allora che questo giocatore possa essere Mattia Zaccagni: non è certo da oggi che il calciomercato Napoli segue l’attuale capitano della Lazio, esploso alla corte di un grande ex partenopeo come Maurizio Sarri e che è stato protagonista anche agli Europei, almeno con quel gol contro la Croazia che, all’ultimo secondo, ha illuso l’Italia di poter fare strada in un torneo che invece si è interrotto subito dopo per mano della Svizzera. Zaccagni è diventato uno specialista della fascia sinistra ma in realtà è un elemento che può giocare anche sulla trequarti alle spalle di un centravanti, se non addirittura da mezzala offensiva: un calciatore duttile, che potrebbe fare al caso di Antonio Conte.

Calciomercato Napoli/ Danilo, Garnacho e Dorgu sempre più vicini agli azzurri (oggi 16 gennaio 2025)

Stando alle indiscrezioni del calciomercato Napoli, Aurelio De Laurentiis avrebbe telefonato a Claudio Lotito con cui è in ottimi rapporti e avrebbe preso informazioni su Zaccagni, ma qui bisogna dire che le complicazioni sono varie: intanto con il presidente della Lazio è sempre molto difficile trattare perché Lotito non regala i suoi calciatori, in più Zaccagni è come già detto il capitano della squadra biancoceleste e, sotto la guida di un altro ex come Marco Baroni, la Lazio sta facendo molto bene essendo i corsa per un posto nella prossima Champions League e già agli ottavi dell’attuale Europa League. Difficile che Baroni voglia privarsi di una pedina simile, soprattutto bisognerà appunto convincere un osso duro come Lotito.