CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Demirovic è il nuovo Dzeko? Si sblocca Belotti al Como (22 giugno 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, UNA PUNTA DALLA GERMANIA!

Il calciomercato della Roma è a caccia di una svolta per quanto riguarda la scelta di un attaccante dopo il ritorno al Chelsea di Romelu Lukaku. E il nome nuovo è quello di un bomber che può evocare nei tifosi giallorossi il ricordo di Edin Džeko, autore di 119 reti nelle sei stagioni trascorse a Roma. Si tratta di Ermedin Demirovic, che anche per il percorso professionale ha qualcosa di familiare: Džeko, infatti, ha segnato in Bundesliga con il Wolfsburg prima di passare al Manchester City e poi iniziare la sua avventura in Italia. Anche Demirovic ha trovato la sua dimensione nel campionato tedesco, all’Augsburg.

Tanti ricordi importanti ma anche una trattativa di calciomercato da portare avanti per la Roma senza esitazioni, visto che il nome di Demirovic è circolato molto nelle ultime settimane come profilo particolarmente ambito nel calciomercato europeo. L’Augsburg sembra intenzionato a non chiedere meno di 20 milioni di euro per il cartellino del suo bomber bosniaco e anche il Milan avrebbe preso informazioni, sempre a caccia dell’erede di Giroud. Nonostante questo la cessione di Abraham potrebbe regalare alla Roma le risorse per passare in pole position nella trattativa di calciomercato.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, BELOTTI-COMO SI FA

Il calciomercato della Roma fa invece segnare una importante fumata bianca per una trattativa in uscita che ha vissuto fasi complicate negli ultimi giorni. Dopo un lungo inseguimento, il trasferimento di Andrea Belotti al Como è ormai vicino alla conclusione. I due club hanno raggiunto un accordo per un trasferimento a titolo definitivo basato su una cifra di 4 milioni di euro più 1 milione di bonus, col giocatore che ha dunque sciolto le riserve che sembravano averlo visto rifiutare la destinazione fino a qualche giorno fa.

Belotti ha preso qualche giorno per valutare la proposta in dettaglio, e il Como ha atteso con grande fiducia. Il Gallo ha contattato direttamente Cesc Fabregas per comunicargli la sua decisione di accettare la sfida con il club lariano. Nelle prossime ore verranno finalizzati gli ultimi dettagli tra i club, facendo di Belotti il primo grande acquisto per la Serie A dell’ambizioso Como gestito dai fratelli Hartono, patron indonesiani che sono a livello patrimoniale i più ricchi del calcio italiano in questo momento.

