CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Incontro con l’agente di Chiesa, sondaggio per Politano (6 giugno 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, CHIESA NON è UN SOGNO!

Il calciomercato estivo della Roma sembra rivolgersi a profili italiani e nel giro della Nazionale per la prossima stagione: Daniele De Rossi e il direttore sportivo Ghisolfi anche ieri si sono chiusi dentro Trigoria per una riunione fiume di 7 ore e pare che tra i due sia stato siglato un patto per costruire la nuova Roma. Ci si sta guardando intorno anche all’estero dove piace Ismael Kone, giovane centrocampista del Watford, classe 2002 che ha giocato nel Watford 42 partite con 4 gol e 3 assist. A De Rossi poi sempre per il centrocampo avrebbe indicato il nome di Prati che gioca nel Cagliari e che il tecnico aveva allenato a Ferrara: gli isolani vogliono ben 15 milioni, la Roma punta a diluire i costi attraverso delle contropartite tecniche.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Hummels, sogno a parametro zero. Torna Emerson Palmieri? (5 giugno 2024)

La prossima settimana andrà in scena un incontro tra la dirigenza giallorossa e l’agente di Chiesa per discutere di un possibile trasferimento in giallorosso. Chiesa, noto per la sua velocità, tecnica e capacità di segnare gol decisivi, sarebbe un’aggiunta di grande valore per la Roma. Tuttavia, la trattativa non è semplice, data la valutazione elevata del giocatore e la concorrenza di altri club, ma la scadenza di contratto nel 2025 potrebbe persuadere i bianconeri a una cessione del calciatore.

Calciomercato Roma news/ Piano per Chiesa: servono 25 mln! (ultime notizie 3 giugno 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, POLITANO NEL MIRINO

Un altro nome caldo per il calciomercato della Roma è Matteo Politano: l‘esterno offensivo del Napoli è stato oggetto dei primi sondaggi da parte del club giallorosso che stanno valutando la disponibilità del Napoli a cederlo dopo l’arrivo di Antonio Conte in panchina. Da non dimenticare che proprio nella Roma Politano è cresciuto ai tempi del settore giovanile ed è un grande tifoso giallorosso. Intanto si sta lavorando anche su suggestioni a parametro zero come Hummels del Borussia Dortmund per assicurare che ogni reparto sia adeguatamente coperto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA