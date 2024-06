CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Meeting con Ramadani, si parlerà di Chiesa, Boga, Falcone e Llorente (7 giugno 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, CHIESA CONTESA ANCHE DAL NAPOLI!

Il calciomercato della Roma attende di decollare ma un momento chiave potrebbe essere fissato già per la prossima settimana, con l’incontro tra il nuovo direttore sportivo del club giallorosso, il francese Ghisolfi, e l’agente Fali Ramadani, che discuterà del possibile passaggio di alcuni suoi assistiti alla Roma. Tra i principali obiettivi e argomenti di discussione c’è Federico Chiesa che resta il principale obiettivo della Roma, l’esterno offensivo della Juventus, noto per la sua velocità, tecnica e capacità di segnare gol, è visto come un rinforzo ideale da affiancare a Dybala. La trattativa di calciomercato si prospetta complessa, dato l’alto valore del giocatore e la concorrenza di altri club come il Napoli, ma la dirigenza della Roma sta lavorando intensamente per trovare un accordo che soddisfi tutte le parti coinvolte, considerando che la scadenza di contratto al 2025 potrebbe far abbassare le pretese economiche della Juventus per il cartellino di Chiesa.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, FALCONE TORNA A CASA?

Per il ruolo di portiere, la Roma sta considerando Wladimiro Falcone: l’attuale estremo difensore del Lecce, di fede romanista, potrebbe essere un valido sostituto o un concorrente per Svilar. La dirigenza giallorossa sta valutando la fattibilità dell’operazione che si potrebbe realizzare con un investimento di 5 milioni dilazionabili su più anni o lo scambio con due giovani, pagano e Pisilli.

Un altro nome sul radar della Roma è Jérémie Boga, attaccante del Nizza: Ghisolfi lo aveva strappato al Sassuolo, lo conosce bene e pensa di poterlo prelevare in prestito. Da non dimenticare poi che la Roma dovrà discutere con Ramadani il ritorno di Diego Llorente nella Capitale: il difensore è rientrato al Leeds United ma i giallorossi puntano a riportarlo a Roma a titolo definitivo.











