Calciomercato Roma news/ Piace Cardoso a centrocampo. Belotti ufficiale al Como (26 giugno 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, INTERESSE PER JOHNNY CARDOSO DEL REAL BETIS

Con l’ufficialità del rinnovo di Daniele De Rossi fino al 2027 il calciomercato Roma può finalmente aumentare il ritmo e provare a chiudere i primi colpi sia in entrata che in uscita con Ghisolfi al lavoro per puntellare la rosa giallorossa in vista della prossima stagione. Nelle ultime ore, secondo la Gazzetta dello Sport la Roma sarebbe interessata allo statunitense Johnny Cardoso attualmente al Real Betis ed impegnato in Copa America con la nazionale a stelle e strisce che gioco davanti al suo pubblico. Cardoso è un centrocampista classe 2001 che rappresenta un vero e proprio jolly grazie alla sua duttilità che gli permette di spaziare in tutti i ruoli del centrocampo con la leggera preferenza ad occupare la zona di campo di una mezz’ala. Trattandosi ancora di un semplice interessamento è difficile capire la fattibilità dell’operazione con il Real Betis che ha un contratto con Johnny Cardoso fino al 2029 e difficilmente lo farà partire per una cifra inferiore ai 15/20 milioni di euro.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, BELOTTI CEDUTO UFFICIALMENTE AL COMO

Non ci sono solo interessamenti in entrata nel calciomercato Roma che ha da poco ufficializzato la cessione di Andrea Belotti che passa a titolo definitivo al Como per una cifra intorno ai 4 milioni di euro più uno di bonus. Il rapporto tra la Roma e Belotti è iniziato due stagioni fa e non è mai davvero decollato con l’ex capitano del Torino che ha passato la prima stagione senza mai segnare e nella seconda è stato messo ai margini da Mourinho prima di andare in prestito alla Fiorentina e concludere la stagione. Occhio anche ad Edoardo Bove per quanto riguarda il calciomercato Roma in uscita con l’interesse dalla Premier League che rimane forte e si aggiunge anche al possibile tentativo del Fenerbahce di Jose Mourinho che vorrebbe continuare a lavorare con il centrocampista italiano. Rimane ancora tutto da stabilire ma, con il rinnovo di De Rossi, le strategia del calciomercato Roma iniziano a diventare sempre più chiare anche se non sarà facile mantenere stabile la situazione finanziare del club capitolino.











