CALCIOMERCATO ROMA NEWS:SU DYBALA È MISTERO…

Il calciomercato della Roma cerca il sostituto di Paulo Dybala: dopo il pareggio di Cagliari Daniele De Rossi ha lanciato l’input alla società, l’argentino può partire con un’offerta irrinunciabile per lui dall’Arabia ma il tecnico giallorosso vuole un elemento di sostanza al suo posto. L’argentino è al centro di una trattativa di mercato con l’Al-Qadsiah, e nelle prossime ore potrebbe arrivare la sua decisione finale. Il club saudita attende l’ok di Dybala per presentare un’offerta ufficiale alla Roma di circa 18 milioni di euro.

“Preoccupato dall’addio di Dybala? Sì, se non arrivano sostituti“, ha dichiarato Daniele De Rossi dopo la partita contro il Cagliari, mandando un messaggio chiaro alla società. Se Dybala dovesse partire, Ghisolfi dovrà trovare un degno sostituto. Tra i nomi in lizza ci sono Boga, che ieri ha saltato la partita contro l’Auxerre per infortunio, Zhegrova e Riquelme. Rimane in sottofondo anche l’ipotesi Chiesa, anche se da Trigoria smentiscono categoricamente un suo possibile ritorno.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: L’OFFERTA AL RENNES PER ASSIGNON

Il calciomercato della Roma può trovare finalmente un nuovo terzino destro. È stata raggiunta l’intesa tra la Roma e il Rennes per Lorenz Assignon. Il club francese ha accettato la proposta di prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo alla prima presenza del giocatore. L’operazione complessiva ammonta a 10 milioni di euro, di cui 1,5 milioni per il prestito e 8,5 per il riscatto. Inizialmente, la Roma aveva offerto 1 milione per il prestito e 9 milioni per il riscatto, ma il Rennes ha richiesto un aumento della quota iniziale.

Fondamentale è stato il desiderio di Assignon di trasferirsi alla Roma, dove ritroverà l’ex compagno Enzo Le Fée e percepirà uno stipendio quasi raddoppiato rispetto ai 750 mila euro che guadagnava in Francia. Lo scorso anno, il 24enne terzino ha trascorso sei mesi in prestito al Burnley prima di tornare in Ligue 1. Restano ora da definire gli ultimi dettagli contrattuali e di pagamento, ma Assignon è ormai destinato a diventare il nuovo terzino destro della Roma. Il suo arrivo si aggiunge a quello imminente di Saud Abdulhamid, per il quale è già stato trovato un accordo di 2,5 milioni di euro con l’Al-Hilal.