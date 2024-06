Calciomercato Roma News/ Strand Larsen al posto di Abraham, Zalewski apre alla cessione (26 giugno 2024)

CALCIOMERCATO ROMA: ABRAHAM ALL’ASTON VILLA?

Il calciomercato Roma ha tra le priorità assolute quella di un centravanti. Il reparto offensivo di Daniele De Rossi, specialmente per quanto riguarda il ruolo di punta centrale, è stato a dir poco rivoluzionato nelle ultime settimane: Romelu Lukaku e Andrea Belotti non fanno più parte della rosa, stesso destino che molto probabilmente toccherà a Tammy Abraham.

Il belga ha fatto rientrato al Chelsea dal prestito in giallorosso e non c’è alcuna possibilità venga richiamato in giallorossi, sia per questioni economiche naturalmente che progettuali. Belotti invece ha abbracciato una nuova avventura firmando un contratto con il Como, squadra neopromossa.

Per Abraham la situazione è un po’ più complicata. Infatti non ci sono ufficialità in tal senso, a differenza degli altri due profili, bensì è ancora tutto da scrivere il suo futuro. Secondo il Corriere dello Sport, l’attaccante è combattuto tra restare a Roma e tornare nella sua amata Premier League. In pole ci sarebbe l’Aston Villa che ha il compito di rimpiazzare il centravanti Duran.

CALCIOMERCATO ROMA: ZALEWSKI AI SALUTI

Il calciomercato Roma potrebbe salutare anche Nicola Zalewski. L’esterno di Tivoli ha rappresentato la Polonia durante gli Europei, ma la nazionale biancorossa è stata la prima ad uscire di scena dalla rassegna continentale. Un’eliminazione prematura onorata comunque con il pareggio contro la Francia all’ultima giornata.

Per quanto riguarda il suo futuro a Roma, Zalewski è stato chiaro e realista: “Se non c’è volontà da una delle due parti si prendono strade diverse e vediamo cosa succede”. A gennaio si era parlato fortemente dell’interesse della Fiorentina per lui, ma alla fine non si fece niente se non il passaggio di Belotti al Franchi in prestito.

CALCIOMERCATO ROMA, L’UTLIMA IDEA PER L’ATTACCO ARRIVA DALLA SPAGNA

Analizzato il calciomercato Roma sul fronte cessioni, i giallorossi dovranno dunque come detto trovare il prossimo bomber. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport c’è un nome su tutti che sta stuzzicando i palati dei dirigenti giallorossi vale a dire Jorgen Strand Larsen, 24enne punta norvegese del Celta Vigo.

Il classe 2000 è reduce da 13 gol e 3 assist in Liga, migliorando notevolmente lo scorso dell’anno passato (4 reti) e andando a -1 dal suo record personale del 2021/2022, quando vestiva la maglia del Groningen. Dopo due stagioni in Spagna, Larsen ha ricevuto le attenzioni di molti club italiani come Bologna, Napoli e appunto Roma.

La clausola del giocatore è di 50 milioni, una cifra ritenuta eccessiva sia dalla società capitolina sia paradossalmente dal Celta Vigo che si è detto disposto a trattare dai 20 milioni in su. Insomma, c’è apertura così come concorrenza ergo i giallorossi dovranno trovare il modo più veloce per trovare l’accordo.











