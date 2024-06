CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Bomba Lukaku! Occhio a Irié e Calver-Lewin (26 giugno 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, ALTRO TENTATIVO PER LUKAKU!

Il calciomercato del Milan ha ripreso a interessarsi alla situazione relativa a Romelu Lukaku. L’obiettivo principale per l’attacco rimane Joshua Zirkzee, e pagare la clausola di 40 milioni di euro al Bologna non sarebbe un problema. Gli ostacoli maggiori sono le commissioni richieste dall’agente e la concorrenza, soprattutto dal Manchester United e dalla Juventus di Thiago Motta. Rallentamenti che hanno portato i rossoneri a riprendere i contatti con il Chelsea per Lukaku.

Le trattative di calciomercato sono riprese dopo che lo scorso anno il no di Big Rom all’Inter aveva attirato l’attenzione del Milan e della Juve. Successivamente, il 31enne ha rifiutato l’Arabia e ha scelto la Roma, che però non lo riscatterà dopo il prestito secco, facendolo rientrare al Chelsea, dove ha ancora due anni e mezzo di contratto. I Blues vorrebbero cedere Lukaku a titolo definitivo, il Milan preferirebbe un prestito e ha programmato un incontro con l’entourage del giocatore per valutare la fattibilità dell’operazione.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, ALTERNATIVE DALLA FRANCIA

Il calciomercato del Milan valuta anche alternative internazionali per il centrocampo. Secondo fonti francesi, il Milan sta monitorando Cyriaque Irié, esterno 19enne del Dijon. Stando a quanto riportato da “L’Equipe“, i rossoneri avrebbero offerto 3 milioni di euro per il suo cartellino, ma il club francese ha mostrato poco interesse nel privarsi di un giovane talento a una cifra ritenuta non adeguata. Il nuovo tecnico Paulo Fonseca conosce profondamente il campionato francese e Irié fa parte dei giocatori segnalati dal nuovo mister rossonero.

Sempre dalla Francia, un ritorno a sorpresa potrebbe essere quello di Tiémoué Bakayoko. Il Chelsea, dopo averlo acquistato per 40 milioni dal Monaco, ha mantenuto il controllo del suo cartellino fino al passaggio a titolo gratuito al Lorient la scorsa estate. Con il club francese, ha firmato un contratto fino al 2025, ha totalizzato 20 presenze in Ligue 1, di cui solo la metà da titolare, segnando due gol e fornendo un assist. Nonostante l’accordo con il Lorient preveda ancora una stagione insieme, il richiamo della Serie A potrebbe risultare più forte per il centrocampista.











