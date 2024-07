CALCIOMERCATO ROMA NEWS, IN RITARDO ANCHE PER LA PUNTA!

Il calciomercato della Roma sta attraversando difficoltà per quanto riguarda il reparto offensivo. Con Abraham come unico attaccante in rosa, che però non ha partecipato alle prime amichevoli, Daniele De Rossi chiede urgentemente al mercato un nuovo numero 9 per la prossima stagione. L’obiettivo iniziale sembrava essere Youssef En-Nesyri, ma il Fenerbahce di Mourinho ha avuto la meglio sul marocchino classe ’97 del Siviglia. Si riparte quindi da zero, con il direttore sportivo Ghisolfi che deve esaminare nuovamente le opzioni disponibili per evitare un inizio di stagione difficile.

Tra le prime idee, il bomber norvegese Sorloth del Villarreal sembra difficile da acquisire, a meno di non pagare i 38 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria. Un’altra pista porta a Jonathan David del Lille e della nazionale canadese, un attaccante molto ambito nelle ultime sessioni di mercato. Il suo contratto scade nel 2025, ma il prezzo si aggira intorno ai 30 milioni di euro, una cifra piuttosto elevata. Infine, c’è l’ipotesi Retegui, l’attaccante italo-argentino del Genoa. Per lui la valutazione parte da 25 milioni di euro e su di lui c’è anche l’interesse della Juventus, che cerca un vice per Vlahovic.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, NON C’È PIÙ TEMPO PER SOULÉ

Il calciomercato della Roma è arrivato al momento decisivo per l’acquisto di Matias Soulé, attaccante argentino di proprietà della Juventus, con un’offerta decisiva di 28 milioni di euro, bonus inclusi. Questa è la proposta più alta che la Juventus ha ricevuto finora ma nonostante questo i bianconeri restano fermi alla richiesta di 35 milioni di euro che alcuni club della Premier League sarebbero pronti a soddisfare: la Roma però non è disposta ad attendere oltre.

La proposta della Roma segna un momento cruciale nella trattativa di calciomercato: il club giallorosso ha posto un ultimatum alla Juventus, richiedendo una risposta entro la mezzanotte di oggi. Se non si raggiunge un accordo entro questa scadenza, la Roma non presenterà ulteriori offerte e si concentrerà su altre opzioni sul calciomercato. Al momento, il West Ham e il Leicester, entrambi interessati a Soulé, sembrano essere in secondo piano rispetto alla Roma ma se dovessero arrivare ai 35 milioni richiesti dalla Juve, la trattativa con la Roma salterebbe definitivamente.