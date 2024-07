Calciomercato Torino News/ Spunta Franculino per l’attacco, Laurienté si allontana (9 luglio 2024)

CALCIOMERCATO TORINO NEWS, SI PUNTA FRANCULINO

Il calciomercato Torino in entrata è pronto a cominciare. La cessione ormai sicura di Buongiorno porta nelle casse dei granata quasi 40 milioni di euro da parte del Napoli. Da qui i granata ripartiranno, con un ottimo budget a disposizione ma anche tanti tasselli da riempire.

In attacco l’idea Franculino prende quota. Classe 2004 della Guinea-Bissau, l’attaccante del Midtjylland è valutato dal club danese almeno 10 milioni di euro mentre nei prossimi giorni, secondo Gianluca Di Marzio, i granata sarebbero intenzioni di presentare un’offerta già nei prossimi giorni.

Il Torino partirà con una proposta di calciomercato da 8 milioni più bonus, in attesa di capire se per il Midtjylland c’è margine per trattare. La situazione in attacco della squadra piemontese vede Zapata verso la permanenza, Sanabria più vicino alla cessione e Okereke non riscattato.

CALCIOMERCATO TORINO NEWS, LAURIENTÉ IN SALITA. FUTURO RADONJIC

Il calciomercato Torino aveva in Laurienté uno dei principali candidati ad un trasferimento in granata. Il giocatore del Sassuolo, scontento di rimanere in Serie B, sembrava dover arrivare in Piemonte dopo vari contatti dov’erano presenti anche i profili di Pinamonti e Doig.

Così non sarà perché in Turchia è scoppiata la Laurienté-mania. I primi a palesare interesse per l’esterno offensivo sono stati i dirigenti del Besiktas, squadra dove con ogni probabilità andrà a giocare Ciro Immobile. A ruota anche il Fenerbahce di José Mourinho avrebbe chiesto informazioni.

Capitolo Radonjic: il serbo non proseguirà il suo percorso a Torino. In estate Juric aveva messo il giocatore al centro del progetto con tanto di numero 10 sulle spalle. I rapporti sono andati pian piano a peggiorare, tanto da cederlo in prestito al Maiorca durante la sessione invernale.

Qui Radonjic non ha brillato e ha perso anche il posto in Nazionale in vista di Euro 2024. Ora rimane una pista su tutte per il serbo vale a dire la Stella Rossa. Un ritorno in patria appare la soluzione più scontata e forse prevedibile per un ragazzo che ha assolutamente bisogno di ritrovarsi dopo mesi complicati.

