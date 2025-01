Can Yaman dice addio alla fiction? Il retroscena su Francesca Chillemi

Arrivano indiscrezioni che hanno del clamoroso riguardo alla fiction di Canale Cinque prodotta da Lux Vide, reduce dal successo ottenuto con la seconda stagione qualche mese fa sul piccolo schermo. Stando a quanto trapelato nelle scorse ore, Can Yaman potrebbe dire addio alla serie, si mormora a causa di un possibile rapporto incrinato con la collega siciliana ed ex Miss Italia Francesca Chillemi, che a breve rivedremo in tv con Che Dio ci aiuti.

Chiara Ferragni bersaglio di Fedez a Sanremo 2025?/ “Basta che resti lontana da me”, di cosa parla il testo

A sganciare la bomba è stato il settimanale Nuovo TV, che ha fatto scattare il campanello d’allarme tra i fan di Viola come il mare riguardo al possibile addio di Can Yaman alla fiction, che non tornerà sul piccolo schermo prima del 2026: “Nessuno vuole confermarlo, ma la sensazione è che la complicità tra l’attore turco e Miss Italia 2003 abbia qualcosa a che fase con la decisione di Can Yaman di lasciare il cast della fiction di Canale 5″ si apprende dalle pagine della rivista.

Alessandro Basciano, chiesti domiciliari per stalking su Sophie Codegoni/ Gli amici: "Anche noi aggrediti"

Can Yaman e le voci sul flirt con Francesca Chillemi: era tutto falso?

Il rapporto tra l’attore turco, ex compagno di Diletta Leotta, e la star di Che Dio ci aiuti, è un tema che aveva già tenuto banco in passato. L’artista siciliana, reduce dalla fine del matrimonio con l’imprenditore Renzo Rosso, padre di sua figlia Rania, era stata accostata a un possibile flirt con Can Yaman, nato proprio sul set di Viola come il mare.

Notizia che in realtà non ha mai trovato conferme, mentre quella riguardante una possibile tensione tra i due colleghi e rilanciata da Nuovo TV sembra più fondata rispetto al chiacchiericcio spuntato in passato. Si scrisse che Can Yaman era rimasto stregato da Francesca Chillemi durante il periodo sul set, con il turco che aveva precisato di essere colpito dal personaggio di Viola piuttosto che dalla collega.

Javier Martinez teme rientro di Helena Prestes al Grande Fratello?/ Cosa si nasconde dietro la sua reazione