Sonia Bruganelli e Carlo Aloia a Ballando con le stelle 2024: come la pensano i social

Tra le coppie in gara a Ballando con le stelle 2024 nella puntata d’esordio abbiamo incontrato anche quella formata da Sonia Bruganelli e Carlo Aloia, la ex moglie di Paolo Bonolis e il prof di ballo hanno dato il meglio di loro stessi, non riuscendo però ad andare oltre il decimo posto in classifica, che ha trovato d’accordo molti dei telespettatori del dancing show di Rai1.

Non sono mancate infatti delle critiche al duo Sonia Bruganelli e Carlo Aloia, che dopo l’esibizione della prima puntata a Ballando con le stelle hanno attirato qualche critica da parte dei follower, tra chi non ha apprezzato tecnicamente l’esibizione e chi invece ha punto caratterialmente la Bruganelli, accusandola di essere antipatica e fuori luogo nel programma condotto da Milly Carlucci su Rai1, pronto a rifare tappa in tv questa sera sabato 4 ottobre 2024.

Ballando con le stelle 2024, Sonia Bruganelli e Carlo Aloia: la critica alla showgirl

L’ex lady Bonolis è uno dei personaggi più gettonati di questa edizione di Ballando con le stelle 2024 e anche per questo i social non si sono tirati indietro al momento di affondare il colpo. Sonia Bruganelli e Carlo Aloia non hanno brillato come prestazione nel primo atto del programma condotto da Milly Carlucci, e alcune critiche nei confronti dell’ex moglie del conduttore di Canale Cinque sono arrivate anche da Paola Ferrari, che si è detta certa che presto l’ex moglie di Paolo Bonolis scatenerà qualche polemica in trasmissione, al contrario di quanto voluto far credere da lei stessa.

Vedremo se la coppia formata da Sonia Bruganelli e Carlo Aloia riuscirà a guadagnare qualche posizione in più con la puntata di questa sera sabato 5 ottobre 2024 di Ballando con le stelle, oppure se la classifica si presenterà simile a quanto visto la scorsa settimana su Rai1.