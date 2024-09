Carlo Buccirosso, chi è l’attore: è stato protagonista tra cinema e teatro

Tra gli attori più operativi in Italia troviamo sicuramente Carlo Buccirosso, uno degli artisti più amati e protagonista in decine e decine di film e commedie italiane, senza però mai dimenticare il suo primo grande amore, il teatro, l’artista campano oggi sarà ospite nella trasmissione di Rai1 La volta buona, condotta da Caterina Balivo e sicuramente si renderà protagonista di qualche curiosa rivelazione sul suo privato, sulla sua storia e sulla carriera.

Carlo Buccirosso ha una moglie? L'attore riservato sulla sua vita privata/ Spunta una fidanzata top secret

Qualche anno fa Carlo Buccirosso ha denunciato i problemi di empatia con molti suoi colleghi, che sparirebbero dopo i lavori congiunti, senza dare la possibilità di creare dei rapporti tra set e spettacoli, uno sfogo amaro dell’artista che non è passato inosservato: “Sono deluso dal mondo dello spettacolo, sembra sempre che ci sia una grande amicizia, poi finisce il film o lo spettacolo e non ci si sente più” le parole amarissime di Buccirosso in una intervista rilasciata al Corriere della sera.

Morto Luca Giurato, lontano tv per una malattia? Moglie Daniela Vergara fa chiarezza/ "Ecco cos'è successo"

Carlo Buccirosso e finte amicizie nate sul set: “Mondo di finte amicizie”

Dai ruoli al fianco di Vincenzo Salemme e Maurizio Casagrande passando per le commedie di Carlo Vanzina, Carlo Buccirosso nella sua carriera che nell’ultimo decennio è spaziata anche tra pellicole più impegnative, come il film Oscar La grande bellezza di Paolo Sorrentino, ma anche Noi e la Giulia, film che è valso all’attore il premio come miglior attore non protagonista ai David di Donatello.

Nato a Napoli nel 1954, Carlo Buccirosso in diverse occasioni si è lamentato dei mancati rapporti nati dietro le quinte e nei camerini, dove l’attore trascorre la maggior parte del suo tempo: “E’ un mondo dove si corre troppo, c’è egoismo, falsa cordialità, invidia, molta solitudine; io cerco di essere come sono, di mostrarmi senza filtri, di essere cordiale con i giovani, con i tecnici, chiedo molto ma offro molta sincerità” le parole dell’attore.

Elisabetta Gregoraci ricoverata, che malattia ha?/ "Ora è il momento di pensare a me"