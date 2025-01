Carlo Lucarelli, chi è il giornalista e scrittore

Tra gli ospiti della puntata odierna di La confessione troveremo il noto giornalista investigativo Carlo Lucarelli, che sarà di scena nella trasmissione e si racconterà, riavvolgendo il nastro della sua carriera e della vita ricca di avvenimenti. La sua professione è sbocciata scrivendo commedie per il teatro, la cui difficoltà maggiore era quella di far ridere, non c’erano vie di mezzo se non far sganasciare la gente che riempiva le piazze per gli spettacoli.

Una carriera che è coincisa ovviamente anche con la vita privata, con Carlo Lucarelli che ha trovato l’amore con la moglie Jodith, che inizialmente non sembrava intenzionata a costruire una famiglia: “Alla fine è finita che abbiamo costruito una famiglia, abbiamo figli e viviamo insieme” ha raccontato il giornalista tra le colonne del Corriere della sera. E una prestigiosa carriera Carlo Lucarelli è riuscito ad abbinare la tranquillità e la felicità e il calore di una famiglia.

Carlo Lucarelli e quella volta che salvò Gianni Morandi dall’assalto della folla

Nel corso della sua vita Carlo Lucarelli ha avuto ovviamente a che fare con tantissimi artisti e volti del mondo dello spettacolo. In una serata in quel di Bologna Carlo Lucarelli ha rivelato: “L’ho conosciuto bene, una sera lo salvai dall’assalto della folla, i fan con lui erano implacabili” ha confidato il noto presentatore investigativo.

Nato a Parma nel 1960, Carlo Lucarelli ha dato il via alla sua prestigiosa carriera scrivendo per alcuni giornali prestigioso come Il Manifesto, Il Messaggero, L’Europeo, L’Unità, prima di addentrarsi nel mondo dei romanzi e ha pubblicato alcuni libri per Einaudi, per dieci anni ha poi condotto la nota trasmissione Blu Notte, dal 1999 al 2009, raccontando molti dei celebri casi di cronaca nera, inoltre è divenuto anche sceneggiatore di alcune serie e fiction come L’Ispettore Coliandro e La porta rossa.

