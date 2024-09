Carmen Di Pietro e la storia con Sandro Paternostro, tra dolori e polemiche

La vita sentimentale di Carmen di Pietro è stata segnata da due ex compagni importanti. Il primo è stato Sandro Paternostro, giornalista e conduttore televisivo insignito durante la sua carriera anche del Premio intitolato a Vittorio De Sica per la televisione. Una storia d’amore importante, ma tanto criticata per via dell’enorme differenza di età tra i due. Nonostante tutto e tutti, Carmen Di Pietro e Sandro Paternostro non solo si sono amati, ma hanno deciso anche di suggellare la loro unione con il matrimonio dopo 5 anni d’amore. Il 17 giugno del 1998, infatti, hanno pronunciato il lieto si, ma pochi anni dopo la showgirl ha dovuto dire addio al marito.

Nonostante la morte del marito Sandro Paternostro, Carmen Di Pietro non si è mai voluta risposare in seconde nozze, precisando di sentirsi sposata in eterno solo con lui. In realtà, le malelingue vedono dietro questa scelta della showgirl soltanto un grande interesse economico: non rinunciare alla cospicua pensione di reversibilità del defunto marito. La showgirl alle critiche ha replicato: “non parlo mai al passato di lui. Casa mia è piena di sue foto”.

Carmen Di Pietro ex: dopo Sandro Paternostro 16 anni d’amore con Giuseppe Iannoni

Dopo la morte del marito Sandro Paternostro, Carmen Di Pietro ha conosciuto Giuseppe Iannoni, un amore durato circa 16 anni e ad oggi la storia più importante della sua vita. Dalla loro unione, infatti, sono nati anche i due figli della showgirl: Alessandro, ex naufrago de L’isola dei Famosi, e Carmelina che ha partecipato a Il Collegio. Eppure, anche tra loro l’idillio è terminato con la Di Pietro che dalle pagine del settimanale Top ha spiegato i motivi: “Il nostro amore è finito. Ci siamo lasciati di comune accordo, senza traumi, né per noi né per i nostri figli”.

Non solo, la Di Pietro ha aggiunto: “È stato tutto tranquillo, senza liti né sconvolgimenti. È stata una separazione serena. Tra noi c’è sempre stata ed è rimasta una stima reciproca, qualcosa che non verrà mai a mancare. Rimane sempre il padre dei miei figli, poi è un uomo dolce e premuroso”. Ad oggi, la celebre showgirl sembra sia single.