Dopo la terribile imitazione di Donatella Rettore, Carmen di Pietro torna sul palcoscenico della seconda puntata di Tale e Quale Show 2024 per interpretare Gaia. In coppia con Roberto Ciufoli, la showgirl campana dovrà calarsi nei panni di Gaia Cozzi, ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi, ritornata quest’estate al grandissimo successo con la hit “Sesso e samba” con Tony Effe. Riuscirà Carmen di Pietro a fare meglio della prima imitazione? E’ difficile dirlo, visto che la showgirl non è sicuramente nota per le sue dote canori anche se, per sua stessa ammissione, sta studiando ogni singolo personaggio con grande attenzione.

Chissà se con l’imitazione di Gaia non possa sorprendere la giuria che l’ha bocciata durante la prima puntata. Una cosa è certa: la simpatia di Carmen di Pietro è contagiosa e sicuramente farà divertire il pubblico in studio e da casa con un nuova esibizione destinata a diventare virale sui social!

Carmen Di Pietro nei panni di Donatella Rettore a Tale e Quale Show 2024: come è andata?

Durante la prima puntata di Tale e Quale Show 2024, Carmen Di Pietro si è confrontata con l’imitazione di Donatella Rettore sulle note di “Kobra”. La divertente performance è stata una delle più divertenti della serata con la showgirl diventata trend topic su X per il suo scivolone: “nella prossima puntata fatemi fare Sophia Callas”. I social sono letteralmente impazziti: “sono morto dal ridere #carmendipietro simpaticissima! Non si è presa sul serio e darà grandi soddisfazioni”, “e sul battibecco tra il COMODO di #Malgioglio e SOFIA Callas di #CarmenDiPietro i televisori vanno in autodistruzione” e ancora “Sofia Callas! Aveva bisogno di te questo programma il miglior divertimento”.

La showgirl ha poi battibeccato con Cristiano Malgioglio che ha bocciato la sua imitazione a Tale e Quale Show 2024: “io spero che ci sia la polizia sopra, un’ambulanza. Ma cosa ho fatto di male per ascoltare questa voce? Una delle voci più terrificanti che io abbia mai potuto ascoltare nella mia vita e ho ascoltato tante voci. Io avrei preferito il morso di un comodo, una lucertola, ma devo dire che Carmen sarà il successo di questo programma”. Alessia Marcuzzi, invece, si aspettava una versione più sexy, mentre Stefano De Martino ha confessato “sono qui solo una sera, ma tornerò solo per vedere Sophia Callas”.

Ecco l’imitazione di Carmen di Pietro nei panni di Donatella Rettore a Tale e Quale Show 2024: