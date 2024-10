Alda D’Eusanio nel corso della sua lunga carriera è riuscita a farsi sempre più spazio nel mondo del giornalismo, dello spettacolo e della televisione come giornalista, conduttrice e opinionista. Nata in provincia di Chieti, a Tollo, il 14 ottobre 1950 ha conseguito la laurea in Sociologia all’Università di Roma ‘La Sapienza’. In più occasioni ha raccontato che la madre aveva molti dubbi in merito alla sua passione per il giornalismo, lei però decise di proseguire su quella strada e poco dopo ottenne il tesserino da giornalista.

Nel 1985 ha fatto il suo esordio sul piccolo schermo nel programma di attualità L’Italia a schede su Rai 2, prese anche parte a varie rubriche del TG2 e sport per il programma Sport sette e Scienze in TV. A farle ottenere non poca visibilità in quegli anni fu anche la sua vicinanza al leader socialista Bettino Craxi, tante furono le polemiche mentre era al timone del TG2.

Per anni Alda D’Eusanio ha condotto il TG2 Stanotte, nel 1994 però le hanno affidato la conduzione dell’edizione principale che in quegli anni andava in onda alle 19:45. Sul piccolo schermo tra il 1995 e il 1996 è stata autrice de ‘L’Italia in diretta‘, ha anche condotto ‘Al posto tuo’, programma che lei stessa aveva ideato. Dopo qualche anno di stop è tornata in televisione nel 2006 al timone del quiz ‘Il malloppo’, due anni dopo ha condotto ‘Ricominciamo da qui’, un talk show che aveva ideato lei ma che fu cancellato dopo una sola edizione.

Per anni è approdata sul piccolo schermo nei panni di ospite e opinionista in varie trasmissioni come ‘Torto o ragione? Il verdetto finale’, ‘Domenica In’, ‘Domenica Live’, ‘La vita in diretta’, ‘Pomeriggio Cinque’, ‘Le amiche del sabato’ e altre ancora. Nel 2018 ha condotto ‘Vite da copertina ‘ e una rubrica all’interno di ‘CR4 – La Repubblica delle Donne’. L’anno successivo ha ricoperto il ruolo di opinionista all’Isola dei famosi e nella trasmissione di Barbara d’Urso ‘Live – Non è la d’Urso’. Nel 2021 si è messa in gioco partecipando alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, ma è stata espulsa dopo aver pronunciato delle ingiuriose frasi su Laura Pausini.

Alda D’Eusanio ha ritrovato l’amore dopo la morte del marito?

Per quanto riguarda la sua sfera sentimentale, dal 1983 al 1999 Alda D’Eusanio è stata sposata con il professore di sociologia Gianni Statera. Lui morì nel 1999 a causa di una malattia, lei dopo la sua morte era devastata. In più occasioni ha parlato del loro amore e di quanto sia stata fortunata ad incontrare la persona giusta. Col tempo è riuscita a riprendere in mano la sua vita e ad andare avanti ma pensa che non sarà mai più felice come quando c’era il marito al suo fianco.

In una passata ospitata a Oggi è un altro giorno Alda D’Eusanio parlando della sua vita privata alla conduttrice aveva detto che è innamorata, dopodiché ha precisato che è ancora innamorata di suo marito. Ad oggi sembra che non ci sia nessun uomo nella sua vita, la nota giornalista e conduttrice infatti è single e preferisce dedicarsi solo alla sua carriera.