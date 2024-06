Chi è Andrea Torresani, da ‘sostituto’ a secondo bassista di Vasco Rossi/ “Mi sento fortunato…”

La storia artistica di Andrea Torresani era già importante prima del 2018, frutto di una passione iniziata in tenera età e che presto lo ha portato a condividere il palco con grandi artisti della musica italiana. Da quell’anno ha però realizzato il sogno di condividere il palco con Vasco Rossi, il ‘rocker’ per eccellenza, in qualità di bassista.

Andrea Torresani – secondo bassista di Vasco Rossi – è inizialmente entrato nella band di Vasco Rossi per sostituire momentaneamente Claudio Golinelli, impossibilitato per alcuni problemi di salute. Al ritorno de “Il Gallo” è però giunta la sorpresa: il rocker non si è privato dell’artista al ritorno dello storico bassista, aggiungendo dunque il segno due al numero di musicisti specializzati in quello specifico settore.

“Devo dire che dal Gallo c’è tantissimo da imparare, è un maestro in tantissime cose ed è una fortuna poter dividere il palco con lui. Di solito di bassista ce n’è uno, quindi mi sento davvero fortunato”. Queste le parole di Andrea Torresani in un’intervista rilasciata lo scorso anno per Cremona Oggi. Il secondo bassista di Vasco Rossi colse l’occasione per spiegare anche il suo approccio nei confronti della musica vissuta sempre come passione e mai come ‘onere’ professionale: “La musica per me non è un lavoro, lo considero un privilegio: soprattutto nel pop si ha l’opportunità di collaborare con artisti di una sensibilità veramente estrema e quindi direi davvero che è un privilegio aver accompagnato artisti come Franco Battiato, Adriano Celentano…”.











