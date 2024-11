CHI È ANNA MARIA MONCINI, “PER SALVARE CRAXI SAREBBE BASTATO…”

Chi è Anna Maria Moncini, madre di Stefania Craxi? Questo pomeriggio, nel corso della puntata del sabato di “Verissimo”, i riflettori del rotocalco più in vista delle reti Mediaset saranno puntati sulla 64enne politica e ‘figlia d’arte’ che sarà negli studi del talk show in onda su Canale 5 per presentare il suo nuovo libro, “All’ombra della storia – La mia vita tra politica e affetti”. E l’intervista di Silvia Toffanin alla primogenita di Bettino Craxi ci offre anche l’opportunità di raccontare qualcosa della vita privata e famigliare della senatrice e sorella di Bobo Craxi, a partire dai ricordi del genitore, scomparso nel 2000, e del rapporto con la donna che fu per tanti decenni rimase al fianco dell’ex leader socialista. Dunque chi è Anna Maria Moncini, madre di Stefania Craxi?

Per scoprire chi è Anna Maria Moncini, madre di Stefania Craxi e moglie di Bettino, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo: anche se di Benedetto Craxi, questo il suo nome di battesimo, si conosce tutto della carriera politica (fu Presidente del Consiglio dei Ministri per quattro anni, oltre che storico segretario del PSI nell’ultimo periodo che precedette la frammentazione e lo scioglimento definitivo nel novembre del 1994) e anche delle varie love story che il diretto interessato ebbe tra le altre con Ania Pieroni, Patrizia Caselli e altri nomi in vista dello showbiz nostrano di quell’epoca, il padre di Stefania Craxi è stato sposato per 41 anni con Anna Maria Moncini, la donna che l’ha reso padre non solo della primogenita oggi ospite a “Verissimo” ma pure di Bobo Craxi, pure lui politico di lungo corso sulle orme del genitore.

MADRE DI STEFANIA CRAXI, “ANCHE NAPOLITANO RICONOBBE CHE BETTINO…”

Raccontando chi è Anna Maria Moncini, madre di Stefania Craxi, possiamo rifarci a una bella definizione che ne dà il ‘Corriere della Sera’ in un pezzo in cui si passano in rassegna, in parallelo, le vite delle persone più vicine a Bettino nel corso della sua vita e le controparti sul set di un noto biopic firmato da Gianni Amelio. “Considerata la first lady più discreta della politica italiana (…) la vedova dello statista lo seguì in Tunisia e ancora oggi vide ad Hammamet”. Figlia di un ferroviere, socialista pure lui, Anna è stata sempre vicina al consorte nonostante il gossip di cui sopra e la fama di ‘latin lover’ del segretario del PSI, e al di là della fuga in Tunisia dove l’aveva accompagnato fino agli ultimi giorni quando il marito, già provato da una condizione di salute precaria e dalla scoperta di un tumore al rene, fu stroncato da un infarto. “Bettino aveva sempre sperato di poter rientrare in Italia, ma da uomo libero come ha sempre detto” aveva spiegato in una intervista la moglie.

Parlando degli anni lontano dell’Italia e dell’eredità del marito, possiamo capire ancora meglio chi è Anna Maria Moncini, madre di Stefania Craxi, a partire dal ricordo della malattia dell’ex Presidente del Consiglio e della speranza di ricevere un salvacondotto, e dunque di sospensione della pena, per potersi curare e magari salvare. La Moncini – che ha sempre descritto il partner come un uomo sempre impegnato e che non stava mai fermo, portandolo tuttavia ad essere a volte poco presente- ha ribadito i motivi per cui non è tornata in Italia: “Vivo nella nostra casa sulla collina, con la sua pensione da parlamentare (…) Mio marito era una persona di parola, non potevo essere da meno”: e, intervistata da ‘il Dubbio’, aveva comunque aggiunto di essere “contenta di tutte le visite e i riconoscimenti che ci sono stati per mio marito in questi anni. Iniziò Napolitano che per il decennale mi mandò un fax in cui riconobbe che per Bettino ci fu ‘una durezza senza uguali’…”.