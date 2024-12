Bianca Guaccero, chi è e carriera della concorrente di Ballando con le stelle 2024

Cinema, televisione e danza: la carriera di Bianca Guaccero è piuttosto trasversale e, pur avendola dedicata quasi interamente alla recitazione e alla conduzione televisiva, negli ultimi mesi si sta distinguendo come talentuosa danzatrice a Ballando con le stelle 2024. Nata a Bitonto, classe 1981, debutta al cinema nel 1999 in Terra bruciata di Fabio Segatori e in televisione nel 2001 nella miniserie Ama il tuo nemico 2 di Damiano Damiani; tra le tante fiction vanno citate anche Capri, in cui ha recitato tra il 2006 e il 2010, La terza verità e Sotto copertura.

Non solo attrice ma anche conduttrice e noto volto della televisione: nel 2008, in particolare, ha co-condotto il Festival di Sanremo al fianco di Pippo Baudo e Piero Chiambretti, assieme ad Andrea Osvárt. Tra il 2018 e il 2022 è poi diventata un volto familiare di Rai 2 al timone di Detto Fatto, programma che le ha garantito un importante successo; più di recente, invece, ha gareggiato a Il cantante mascherato nel 2022, sino all’attuale avventura sulla pista di Ballando.

Il percorso di Bianca Guaccero a Ballando con le stelle 2024 è in costante evoluzione e una parte del merito è destinata anche a Giovanni Pernice, suo partner in pista, che l’ha spronata sin da subito e con cui ha instaurato un feeling non indifferente. È ormai da diverse settimane che si parla di una presunta liaison sentimentale della coppia, tra rumors e baci in pista, ma entrambi non hanno mai espressamente parlato di sentimenti se non una grandissima amicizia e affinità.

Recentemente intervistata a La volta buona da Caterina Balivo, la Guaccero ha così parlato del rapporto con il suo insegnante e della sua autostima, ricostruita anche grazie a lui: “Ho incontrato spesso persone che hanno minato la mia sicurezza e non mi vergogno a dirlo. A volte capitano che ci siano questi incontri e devi poi recuperare la tua autostima piano piano. Se c’entra Giovanni Pernice in questo recupero? Sì, anche al 60%!”. E ha aggiunto: “Lui ha dei valori e dei princìpi molto solidi, anche per questo gli voglio bene”.

