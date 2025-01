Cristina Di Meo è una delle concorrenti della trasmissione Io Canto Senior 2025, programma che andrà in onda venerdi 17 Gennaio in prima serata e ha coronato il sogno di cantare in diretta televisiva, esprimendo cosi tutta la sua passione e ricevendo diversi applausi da parte del pubblico. Una giornata sicuramente diversa dalle altre per Cristina che nella vita fa tutt’altro.

Cristina Di Meo è infatti un’assicuratrice di 60 anni e ci sono davvero poche notizie sul web. Nell’ultima puntata di Io Canto Senior la donna ha cantato la canzone ‘Volevo scriverti da tanto’, una canzone storica di Mina che la donna ha interpretato magistralmente, in maniera molto forte e che i giudici hanno giudicato in maniera differente.

Cristina Di Meo, l’ultima esibizione a Io Canto Senior 2025: ecco com’è andata

Da un lato Claudio Amendola ha apprezzato la donna per la canzone ma allo stesso tempo ha affermato: “Non ho visto gentilezza, sei stata molto aggressiva durante la canzone, forse troppo”. Diverso è il pensiero di Iva Zanicchi che sottolinea che anche Mina solitamente interpretava questa canzone in questo modo e che in fondo le è piaciuta. Entrambi però hanno dato 16 alla donna la cui permanenza nel programma è a rischio, occhio a ciò che può accadere nelle prossime ore.