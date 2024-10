Federica Pellegrini è una delle concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle, programma Rai – in onda ogni sabato sera – condotto da Milly Carlucci. Federica è un volto noto in quanto rappresenta la storia sportiva dell’Italia e ancora oggi ha realizzato una serie di record difficilmente raggiungibili. Ma andiamo a conoscere meglio chi è Federica Pellegrini.

Nata il 5 Agosto 1988 a Mirano, in provincia di Venezia, Federica Pellegrini è la più grande nuotatrice italiana di tutti i tempi, per alcuni la migliore di sempre in questo sport. La sua per il nuoto è una passione incredibile, inizia a gareggiare quando ha solo 6 anni e nel 2002 partecipa già ai campionati italiani, vincendo un bronzo a soli 14 anni. A 18 anni conquista la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atene e sarà la prima di una carriera a dir poco eccezionale.

Nel 2007 ottiene a Melbourne il suo primo record mondiale e l’anno dopo vince l’oro olimpico con record del mondo a Pechino. Negli anni inizia a raggiungere – anno dopo anno – una serie incredibile di successi e la fama della ‘Divina’ è sempre più evidente con Federica che riceve consensi ovunque. C’è anche qualche piccola disfatta come Londra 2012 non va oltre il quinto posto ma negli anni la nuotatrice saprà prendersi le sue rivincite. Si ritira definitivamente nel 2021, dopo la quinta e ultima Olimpiade.

Federica Pellegrini e l’importante rapporto con la madre

Oltre alla carriera da nuotatrice Federica entra anche nel mondo della televisione. Nel 2019 è giudice di Italia’s Got Talent e – poco dopo il suo ritiro – conduce alcune puntate di Le Iene. Partecipa nel 2022 a Pechino Express, in coppia con suo marito Matteo Giunta, i due chiudono il programma al secondo posto e ben figurano dinanzi al pubblico.

Per quel che riguarda la vita privata i genitori di Federica sono Roberto e Cinzia. Il padre è un barman mentre la madre è sempre stata appassionata di nuoto ed è una figura importante per la sua carriera come nuotatrice, la spinge infatti verso questo mondo. Madre e figlia hanno un grandissimo legame e ancora oggi la donna le sta molto vicina, mentre Federica è impegnata con la piccola Matilde, figlia sua e di Matteo Giunta.

Un simpatico siparietto in quanto la madre della nuotatrice ha anticipato tutti nel raccontare del matrimonio e della gravidanza della figlia e le due hanno spesso scherzato su questa cosa: “Avevamo la consegna del silenzio come per il matrimonio ma ho bruciato Federica e Matteo sul tempo”, come rivelato ad Oggi. Prima della relazione con Matteo Giunta la vita privata di Federica è stata piuttosto turbolente con le storie con i nuotatori Luca Marin e Filippo Magnini: la storia con il primo è finita dopo che lui ha trovato Federica insieme a Magnini e i rapporti tra le parti ora sono diventati pessimi.