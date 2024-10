Francesco Paolantoni è uno dei concorrenti della nota trasmissione Ballando con le Stelle, programma Rai condotto da Milly Carlucci che va in onda ogni sabato sera. Francesco è un attore ed un comico napoletano che negli anni ha saputo espandere il suo ruolo. Andiamo a vedere meglio chi è Francesco Paolantoni e di cosa si occupa.

Francesco nasce a Napoli il 3 Marzo 1956 e fin da subito assapora l’arte della commedia. Nel 1985 lui debutta come attore in un film chiamato Blues Metropolitano che mette in mostra alcuni giovani attori napoletani. Successivamente si esibisce allo Zelig, il nuovo tempio della comicità italiana e vede la sua prima grande occasione nel 1987 quando interpreta Cupido nel cast di Indietro Tutta!, un programma condotto da Renzo Arbore.

Francesco Paolantoni si divide tra il ruolo di comico in programmi televisivi a interpretazioni a livello teatrale e soprattutto cinematografico, talvolta insieme all’amico e collega Vincenzo Salemme, con il quale recita in ‘…e fuori Nevica!”, curiosa commedia teatrale. Negli anni ’90 inizia a lavorare a Mai Dire Gol, nel programma della Gialappa’S e quello è uno dei suoi migliori momenti a livello di carriera.

Francesco Paolantoni e curiosità sulla sua vita privata

Negli anni Francesco Paolantoni riesce a dividersi in vari ruoli, tra le partecipazioni a Mai Dire Gol fino ad altre trasmissioni come L’Ottavo Nano, La posta del Cuore e Quelli che il calcio dove lavora con Fabio Fazio, altra figura molto importante nel corso della sua carriera. Oltre a questo prosegue il suo lavoro dal punto di vista teatrale.

Negli anni Francesco dimostra la sua bravura anche come attore, talvolta lavora in piccoli e brevi ruoli ma sempre abbastanza importanti come in Baci e Abbracci di Paolo Virzi. Nel 2020 partecipa a Tale e Quale Show, in questo programma ottiene grande successo tanto da parteciparvi come ‘ripetente’ nel 2022. Per quel che riguarda la vita privata Paolantoni è single, ha avuto un’unica storia importante con l’attrice e autrice Paola Cannatello, donna con il quale è stato 20 anni.

A riguardo lui rivelò nella trasmissione Vieni da me: “Sono single per legittima difesa, ho avuto altre storie importanti ma i rapporti sono complicati. Le storie finiscono ma io e Paola siamo cresciuti insieme e ci vogliamo bene”. Dopo quella storia non ci sono rumors relativi alla vita privata di Paolantoni. Anche la sua infanzia non è stata semplice in quanto l’uomo ha perso entrambi i genitori prima dei suoi 20 anni.