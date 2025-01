Nella casa del Grande Fratello aleggia un mistero che non si è ancora svelato in via ufficiale in una puntata condotta da Alfonso Signorini: ma chi è il guru della moda che avrebbe avuto un flirt con Lorenzo Spolverato? Ebbene settimane fa si è scoperto che il guru della moda sarebbe Saro Mattia Taranto che ha anche racconto dei dettagli su questo presunto flirt avuto con il concorrente del GF tanto chiacchierato.

Saro Mattia Taranto, il guru della moda e Lorenzo Spolverato sono stati insieme?/ Le due versioni a confronto

Saro Mattia Taranto ha raccontato al settimanale Nuovo Tv alcuni dettagli sul tempo che avrebbe trascorso insieme a lui oltre al bacio a detta sua sentito e coinvolgente. Tutto era tranne qualcosa legato alla sfera dell’amicizia anche se poi ci sono state delle cose che non gli sono piaciute, come delle “arie intestinali” che hanno rovinato la magia che si era creata tra di loro.

Saro Mattia Taranto: stasera il confronto con Lorenzo Spolverato al Grande Fratello?

Ora è il magazine Chi, diretto da Alfonso Signorini, a lanciare una vera e propria bomba che potrebbe rendere interessante la puntata del Grande Fratello di stasera: il confronto tra Lorenzo Spolverato e il guru della moda Saro Mattia Taranto che tanto ha fatto discutere negli ultimi tempi. Proprio sul settimanale si dice che il concorrente avrà questo atteso confronto che potrebbe mettere in serio pericolo la sua turbolenta relazione con Shaila Gatta. E pensare che negli ultimi tempi la loro storia è tornata in auge dopo che si sono parlati e si sono resi conto di provare ancora un forte sentimento l’uno per l’altra. Nell’ultima puntata andata in onda lunedì Lorenzo se l’è vista brutta perché la sua Shaila era in nomination contro Helena Prestes, che poi è stata eliminata sotto gli occhi sconvolti dei suoi amici più cari.

Come reagirà Lorenzo Spolverato alla visita del guru della moda Saro Mattia Taranto con il quale ci sarebbe stato un bacio? Riuscirà a raccontare la sua versione dei fatti? Lui teme questo confronto, lo ha anche confessato nella casa del GF. La reazione di Shaila Gatta, poi, potrebbe essere molto forte. Non resta che guardare la puntata di stasera, ovviamente, ma nel frattempo si ricorda che Lorenzo in più di un’occasione ha confermato di non avere avuto alcun tipo di relazione con un uomo, senza contare che è addirittura arrivato suo papà per confermare che suo figlio tutto è fuorché omosessuale, difendendolo dalle parole che la mamma di Shaila aveva fatto trapelare proprio prima di uscire dalla porta rossa della casa più spiata d’Italia.