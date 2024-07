Chi è Jvli al Tim Summer hits/ Dietro il successo lo zampino dei genitori? “Musicisti come me e da piccolo..”

Estate magica per Jvli e la sua ‘Ho voglia di te’, realizzata al fianco di due colleghi speciali: Emma Marrone e Olly. Il brano sta macinando numeri da capogiro sul web: 1,2 milioni di visualizzazioni per il video su YouTube, con centinaia di commenti positivi per questo trio. Jvli si gode il momento e l’affetto dei fan, in attesa di una nuova esibizione al Tim Summer Hits. In un’intervista rilasciata a Superguidatv, il cantante e produttore ha parlato del successo della canzone, ripercorrendo la fase di ideazione del brano e guardando indietro al suo passato e al rapporto coi genitori.

“Questa canzone è nata in studio verso marzo durante un incontro con Paolo Antonacci, con cui scrivo spesso. Avevamo già realizzato il pezzo che Emma ha portato a Sanremo. In studio con noi era presente anche Olly, così abbiamo fatto la proposta a Emma Marrone. Per una serie di coincidenze, Olly ha scritto la seconda strofa e, a pezzo finito, mi è venuto spontaneo pensare di tenermelo per me”.

Il segreto del successo di Jvli: “Studiai musica fin da piccolo grazie ai miei genitori e poi…”

Jvli ha cominciato a fare musica da molto giovane, merito dei genitori che lo hanno sempre spronato a fare del suo meglio e, soprattutto, che gli hanno trasmesso la passione per questa arte. “Quando ero un bambino, ho sempre studiato musica perché i miei genitori sono musicisti. Così mi sono avvicinato allo studio di diversi strumenti, ma li ho sempre lasciati tutti. […] Ho iniziato così a fare il DJ e le produzioni e, per una serie di coincidenze, sono arrivato ad oggi”, spiega Jvli.

Il presente è scandito dal riscontro eccezionale del pubblico per la hit estiva ‘Ho voglia di te’, un pezzo che sta facendo ballare tutte le piazze d’Italia. “Ci stiamo divertendo tanto ed è bello passare del tempo insieme. Mi ero ripromesso di fare il primo singolo da produttore non appena avrei trovato le persone con le quali avrei instaurato un rapporto vero”, ha dichiarato.











